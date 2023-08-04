「師爺」下屬監守自盜罪成　律師行合夥人鄭振忠釘牌上訴遭駁回

早前鄭振忠楊嘉銘律師行內一名「師爺」，以其工作身份監守自盜，3年內偷取3,579萬元，涉及67名客戶，判囚8年。該名師爺的上司、涉事律師樓的兩名合夥人被香港律師會暫時除牌，其中鄭振忠提上訴，但被上訴法庭駁回，《憲報》今日（4日）刊登有關公告。



被告莊鴻石在高等法院承認三項詐騙罪。（資料圖片）

55歲的莊鴻石隱暪詐騙案底，於2013年至2016年期間獲鄭振忠楊嘉銘律師行聘用為「師爺」，負責資產轉讓事務，並協助客人透過律師樓賣樓，從中獲取利益。最後由於買樓交易未能完成，要求律師樓還錢揭發事件。

莊鴻石共盜取3,579萬元，並以「數冚數」方式，部份客戶金錢用以支付部份緊急交易，做成的實際損失為1,049萬元，最後被高等法院判囚8年。所有受影響客戶均沒有得到任何賠償，「師爺」的上司、案中律師樓的兩名合夥人，被律師會暫時除牌，現時只能於律師樓任職文員。

鄭振忠於2021年9月起被暫時吊銷律師執業資格30個月，恢復執業為律之日起計3年內受暫時限制，不得以律師行合夥人或主管身份執業，而只能在一位具有不少於15年資歷且沒有紀律處分紀錄的律師監督下，以助理律師身份執業。

此外，鄭須就申訴分擔罰款，以及是次法律程序的事務費及附帶事務費，包括申請人調查此事和提出申訴的事務費等，合共189,740.55元予律師會及12萬元予檢控員。他作出上訴，最後於6月被駁回。