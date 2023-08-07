珠三角光化學污染惡化　臭氧濃度創16年新高　增呼吸系統疾病機會

由粵港澳共同編製的「粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡2022年空氣質素報告」今日（7日）發布，6種監測污染物中，可增加人體感染呼吸系統疾病機會的光化學污染物臭氧，其濃度年均值較16年前上升近四成，是有監測以來最高。



至於二氧化硫、可吸入顆粒物PM10和二氧化氮分別下降86%、52%和45%；一氧化碳和顆粒物PM2.5就較2015年開始監測以來，分別下降了16%和38%，報告認為珠江三角洲地區的空氣質素持續改善。



2022年珠三角空氣質素報告顯示，區域臭氧濃度年均值錄得升幅。（資料圖片 / 羅國輝攝）

根據2022年珠三角空氣質素報告，6種監測污染物中，區域臭氧濃度年均值錄得升幅，去年為61微克/立方米，較2006年44微克/立方米上升39%，反映珠三角的光化學污染尚待改善。

廣州天湖和香港塔門臭氧濃度最高

臭氧能刺激眼睛、鼻和咽喉，在高水平時會增加人體感染呼吸系統疾病的機會，亦可令呼吸系統疾病，如哮喘病患者病情惡化。去年錄得臭氧濃度最高的地方位於郊區，包括廣州天湖和香港塔門，情況與往年相若。

粵港兩地政府已完成《2020年後區域空氣污染物減排目標和濃度水平研究》，為未來合作處理臭氧問題訂下方向；《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》亦正進行，以了解大灣區內臭氧前驅物的來源、臭氧的成因，及區域和跨區域傳輸的特性，為制定控制臭氧策略提供科學基礎。

2022年珠三角空氣質素報告顯示，區域臭氧濃度年均值錄得升幅。（報告文件）

可吸入顆粒物PM10及PM2.5均錄跌幅

至於由發電廠、燃料燃燒裝置、車輛和船舶等排放的二氧化硫，去年濃度平均值為6微克/立方米，較2006年下降86%；可吸入顆粒物PM10和二氧化氮的年均濃度值就分別下降86%、52%和45%；在2015年起監測的一氧化碳和顆粒物PM2.5的年均濃度值，就分別下降了16%和38%。

港府已落實多項涵蓋海陸交通、發電廠和非道路移動機械的空氣污染物排放管制措施，以提升空氣質素，並在2021年先後公布了《香港電動車普及化路線圖》、《香港清新空氣藍圖2035》及《香港氣候行動藍圖2050》，爭取於2050年前達致車輛零排放和實現碳中和。