香港仔天光墟商戶收告票停業　業界：象徵漁港文化吸引遊客應保留

近日財政司司長陳茂波提倡夜市，內地亦興起「地攤經濟」。不過，夜經濟未提振，屬於本地特色的天光墟卻要「冚旗」。香港仔天光墟近日被政府部門指涉無牌經營，將於日內結束營業。有業界人士向《香港01》透露，過往政府都會定期執法清場，但近日較為嚴厲，有攤檔收到告票，令到部份漁民暫停開檔。

有經營香港仔避風塘深度遊的公司認為，天光墟象徵香港漁港文化，相當有特色，對旅客有吸引力，如政府推動旅遊消費時，可考慮當區本身的文化，會更加有效率，而非單是延長商場營業時間，「講真，世界各地全部世界都有mall（商場）啦」。



食環署回覆表示，截至上周五（25日），今年於天光墟作出四宗拘控行動及提出八宗檢控；另檢獲53宗懷疑小販棄置物品。



香港仔素來有不少漁民生活，部份漁民在天光前便於香港仔海濱一帶準備擺賣漁獲，有人更會於小艇上販賣，直至上午上班繁忙時間便會休息。香港仔海濱水產同業聯盟主席姜紹輝表示，過往漁民大約凌晨3至4時便準備，之前由於香港仔街市翻新，故部份會營業至約中午12時；近月街市重開後，則大約9時休息，形式會不時轉變。

部份商戶被票控後暫停營業

姜紹輝續指，政府部門過去會定期執法，之前由於街市未重開，故執法寬鬆；但近期重開後便加緊執法，天光墟商戶們都收到警告信，甚至有部份收到檢控告票。他透露，過往甚少發告票，原本有七至八檔經營，但在當局發出告票後，只餘下四至五檔營業，「無謂擔驚受怕。」

香港仔海濱水產同業聯盟主席姜紹輝（資料圖片）

業界：天光墟是特色 批政府無意助發展

天光墟已存在多年，姜紹輝指，有不少商戶其實為小漁民或長者，天光墟的作用主要協助沒有能力「上岸」正式擺檔的小漁戶，以較低價錢出售漁獲；較低消費力的長者又可於清晨以相宜價錢購買鮮魚，認為有一定社會功能，同時亦為香港仔一大特色。

政府早前曾提出「躍動港島南」，當中包括「活化香港仔魚類批發市場」。而天光墟的位置正是與魚市場相連的香港仔海濱。姜紹輝表示，理解擺賣行為或多或少擾民，但其實小漁戶都希望納入規管，他亦相信經規管後會更企理衛生，但之前與政府接洽時，對方並無意欲規管發展。

香港仔魚市場（資料圖片）

經營深度遊的喜遊探索旅遊，其中一大業務是推廣南區旅遊，該公司財務總監阮頴姿同樣認為天光墟相當具有本地特色，亦有獨特手藝，如蝦乾、鹹魚、XO醬、瀨尿蝦乾等特色海產。她續指，世界多地都有獨特的漁民文化，例如韓國有海女文化；而從漁村發跡的香港，亦有本身的文化，天光墟正正是最真實、最原始的漁民文化。

政府近日表明要推廣夜經濟，阮頴姿認為天光墟本身亦有借鏡之處。她說，推動旅遊消費時，應先結合當地文化，可以更有效率、更易成功，例如台灣的夜市具有特色，旅客會多次到訪，並前往不同夜市；假如只是於空地上招覽不同商戶經營，則只是相對虛構的市集。至於延長商場營業時間，她亦認為欠吸引力，「講真，世界各地全部世界都有mall（商場）啦」，反而文化價值才更吸引。

天光墟商戶會於小艇上販賣漁獲（喜遊探索旅遊提供相片）

該公司業務拓展主管關秉一表示，南區有獨特文化、有自然景色，政府亦有躍動港島南的計劃，天光墟可以與之配合。二人稱，可以考慮便利天光墟商戶領牌，延長營業時間，販賣蝦乾、魚乾、大地魚粉等特色產品；更可以製作燒鮑魚、元貝等小食，發展為有特色的夜市。關又透露，會研究與海上餐廳合作，相信天光墟的漁獲將有助發展。

關秉一（左）、阮頴姿（右）（資料圖片／廖雁雄攝）

食環署：基於食物安全及環境衞生需要適當規管

食環署回覆，出售魚類必須領有署方簽發的新鮮糧食店牌照；如要於街道上販賣，亦須領有小販牌照。該署指，一直關注香港仔海濱公園一帶的無牌販賣，及違例出售限制食物情況。截至上周五，該署今年在上址向無牌販賣、無牌出售限制食物及在公眾地方造成阻礙的違例者，共作出四宗拘控行動，及提出八宗檢控；另檢獲53宗懷疑小販棄置物品。署方續指，會繼續留意有關地點的情況，並按相關法例採取適當行動。

該署續指，天光墟已存在多年，可能是區內一些居民的生活日常，地區人士對於其保留與否持有不同意見，署方對此持開放態度，但由於天光墟涉及售賣魚類海產等食品，基於食物安全及環境衞生的考慮，署方有需要作出適當規管。