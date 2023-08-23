盧啟賢遭揭誇大資產　福布斯控股股東任德章：支持報道、不會道歉

廖碧兒前男友、張玉珊現任男友、私人保險業務公司R.E Lee International（亞溢利國際）行政總裁盧啟賢（Calvin Francis Lo），遭《福布斯》雜誌揭發誇大資產。調查報道刊出後，他發聲明批評《福布斯》報道片面、失實，而修身堂（8200）老闆張玉珊突然公開與盧啟賢的戀情，更有本地免費報章引述張玉珊好友、福布斯控股股東任德章指「唔好意思」。

《福布斯》控股股東任德章透過福布斯中國發表聲明，表示支持福布斯的報道，不會道歉，又澄清從無接受本地出版物採訪。



7月26日《福布斯》發表調查報道

《福布斯》7月26日發表調查報道，指盧啟賢常接受訪問，報道宣稱他是「億萬富豪」，部份更引述稱他登上福布斯億萬富豪排行榜。《香港01》亦發現，他遭母親入稟追討4,000萬元。

不過《福布斯》調查發現，報道引述的是來自獨立營運的「福布斯中東版」的一篇文章，經核實，該文章是盧啟賢團隊的「廣告來稿」（advertorial），文章已刪除。《福布斯》跟調查發現，盧誇大身家之嫌，入主台灣文華東方酒店、投資F1車隊、哈佛學歷均非事實，更改圖暗示擁有限量版超級跑車

盧啟賢（Calvin Lo）曾提供與超級跑車Pagani Huayra BC的合照，但福布斯查證後，發現是合成圖片，原圖是蘇富比拍賣行的圖片。（福布斯網站）

盧啟賢發表聲明，回應稱福布斯的報道片面、失實、誤導，已經指示他的律師對福布斯採取適當的法律行動，又稱並無義務公開其個人財務資料。但聲明沒有提及，福布斯的報道哪一部份片面、失實、誤導

福布斯發表對盧啟賢的調查報道後，張玉珊（Shirley）高調公開與盧啟賢拍拖。（小紅書圖片）

7月29日張玉珊大方認愛

《福布斯》調查報道發表後，修身堂（8200）老闆、前藝人張玉珊突然高調公開與盧啟賢的情侶關係，稱事件是「公關災難」全因委託的英國公關公司處理不當。

2019年9月27日，行政長官林鄭月娥（右四），福布斯全球媒體控股集團控股股東、本匯鯨媒體主席任德章（右三），出席福布斯慶祝100周年活動。（政府新聞處圖片）

免費報章聲稱福布斯控股股東指「唔好意思」

一份本港免費報章的網站更聲稱，聯絡了福布斯控股股東任德章回應稱：「我與Shirley（張玉珊）相識多年，亦認識Calvin。我也不能控制旗下傳媒的社論，本次事件只能說他們委託的英國公關公司處理得太差，典型公關車禍！真係唔好意思。」

福布斯控股股東任德章發表聲明，支持《福布斯》對盧啟賢的報道，不會道歉，並澄清無接受過本地出版物訪問。

8月23日任德章聲明：無接受香港出版物採訪

不過福布斯中國登報，發表《福布斯全球媒體控股集團控股股東、本匯鯨媒體主席任德章發表正式聲明》，任德章稱要澄清：「我想澄清的是：我支持 《福布斯》的報道，特別是完全支持這篇關於盧先生的文章。與一些猜測相反，我沒有就這篇文章接受過任何香港出版物的採訪，我也沒有，並且不會為《福布斯》的報道道歉。任何與此聲明相反的想法都是錯誤的。對於任何散佈不實訊息和／或侵犯我個人權利的機構／個人，我在此保留一切法律追究之權利。」

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翻查資料，該免費報章官方網站的報道已下架，惟有購買該報新聞的通訊軟件網站，仍可找到該篇報道，出版時間為7月29日下午16:31。

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