為「祖母」申6百萬按揭被捕　八旬婦始知曾失樓契　假孫囚42月

男子冒認一名八旬老婦的孫兒，以老婦的物業申請按揭，從而獲財務公司借款600萬元，他並與一名假冒老婦的女子到財務公司辦手續，並有人把老婦的屋契交到律師樓。貸款並存入「假孫」的戶口，惟銀行職員察覺有異報警，「假孫」到銀行取款時被捕。老婦在警方調查時始知物業樓契不知所終。冒認孫兒的男子，今（22日）在區域法院承認欺詐、管有虛假文書等罪，被判入獄42個月。



被告另涉洗黑錢1573萬

被告楊梓軒（27歲），承認合共9罪，即1項欺詐、1項管有偽造身份證、1項管有虛假文書及6項洗黑錢罪，其中6項洗黑錢罪涉及被告6個銀行戶口，涉款約1573萬港元。

被告楊梓軒在區域法院承欺詐及洗黑錢等罪名，判囚42個月。

有男子到律師樓交出林的樓契

案情指，2021年10月19日，友通財務公司的仲介接到一位朋友轉介貸款申請，對方稱事主林琼英是大角咀海桃灣一單位業主，被告則林的孫兒，並發送多份文件，包括林的偽造身份證、被告的身份證、一張偽造電費單。仲介遂將資料轉交友通跟進。同月25日，一名男子到友通延聘的律師樓，提交一份海桃灣的樓契。

被告與一名老婦財務公司簽借貸協議

律師樓收到樓契的同一天，被告再到律師樓提交一份看似是由林簽發的授權書，授權他抵押單位申請按揭。數天後，被告與一名冒充是林的老婦到友通簽署借貸協議，獲發600萬貸款，扣除其中1萬作律師費。被告將剩餘599萬元存入其創興銀行戶口，並要求在總行提取現金。

林在警方調查時始發現樓契不見了

銀行職員察覺有異報警，翌日被告到創興總行提取現金，並出示海桃灣按揭借據副本證明資金來源。職員查核被告身份證後，交出599萬現鈔。被告離開銀行時被埋伏的警員拘捕，其時身上被搜出涉案借據、偽造身份證及電費單。林對事件毫不知情，經警方查問才知單位樓契不翼而飛。

被告稱按三合會人士指示行事

被告警誡下承認犯案，並指他是按一名三合會人士及其追隨者的指示行事，包括開立涉案創興銀行戶口。警方追查下，發現被告另持有5間銀行的帳戶，分別是中銀、渣打、眾安、虛擬銀行MOX及livi，其中只有中銀帳戶是在2014年開立，其餘均是2021年開立。

6個銀行戶口曾洗黑錢1573萬

被告持有的6個帳戶，均有多筆大額金額交易，總額共約1573萬元，遠超被告的申報收入。每當有資金存入戶口，相若或相同金額都會在一、兩日內被提取，顯示戶口被用作暫時存放資金，被告明知該些財產屬「黑錢」仍繼續處理。

受損友影響為報酬參與勾當

暫委法官王興偉判刑時，引述被告過往曾有兩項不類同案底，辯方稱他因受損友影響，收酬出賣戶口，並參與涉案欺詐勾當。王官又指，從被告母親所寫的求情信中，深切體會到她的懇切，奈何法庭不能助她達成希望，參考案例後就9罪判被告入獄42個月。

案件編號：DCCC949/2022