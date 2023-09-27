錦江小學稱獎學金通告涉「技術問題」　校長：非100%因收生而推出

撰文：胡家欣
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中華基督教會長洲錦江堂小學昨日一度宣布，下學年向每位小一新生派發「特別獎學金」，教育局稱招生手法不恰當和不道德。校方今日發聲明稱昨日通告涉「技術問題」，引起大眾關注或誤會深感不安，將完善對外發佈消息的機制。

校長葉昌銳接受《香港01》查詢表示，昨日校方的表達不完整，否認增設獎學金是向每人派錢，而是協助學生發展學業以外的潛能，毋須入息及資產審查，只須提供資料證明某方面的能力即可申請。他強調，獎學金「唔係100%為小一收生而產生出嚟」，但可視為學校的亮點。

校長葉昌銳接受《香港01》查詢表示，昨日校方的表達不完整，否認增設獎學金是向每人派錢。（資料圖片）

長洲錦江堂小學校長葉昌銳表示，辦學團體推出獎學金是配合學校發展，希望協助學生發展多元智能，每人上限一萬元。申請條件方面，他指，學生只須證明具備學業以外的潛能，例如校內觀察「展示到能力」、校外比賽獲得不錯的成績、對興趣有一定程度的投入等，便符合資格申請。他強調，「比賽唔一定要有成績，（潛能）唔一定係體藝，領袖能力都可以考慮。」

獎學金不設經濟審查　冀助學生發展潛能

「特別獎學金」不設入息及資產審查，每人申請上限為一萬元，由辦學團體資助。葉昌銳稱，獎學金屬鼓勵性質，學生可利用獎金參加學習班、購置所需工具等。被問學生可否申請多次，他稱，校方就此保留彈性。至於獎學金為何只針對明年小一新生、而非全校學生受惠，他解釋這個獎學金屬新嘗試，希望先助幼小多元智能發展的銜接，現階段不能夠全校推展，涉及財政運用，「唔可以亂咁花錢」，但強調首年試行後，校方計劃逐年推展至不同年級。

對於教育局批評以獎學金招生的做法不恰當和不道德，他稱昨日校方於網頁及社交平台發布有關「特別獎學金」的資料並不準確，表達並不完整，形容是「漏咗啲嘢」，已即日更正帖文，同日亦接獲教育局致電了解。他強調，獎學金「唔係100%為小一收生而產生出嚟」，但可被為學校的亮點。

校方今日發聲明指，稱昨日獎學金通告未有交代具體細節，亦涉「技術問題」。（資料圖片）

校方今日發聲明，稱昨日獎學金通告未有交代具體細節，亦涉「技術問題」，引起大眾關注或誤會深感不安，將完善對外發佈消息的機制。

教育局局長蔡若蓮今日（27日）下午總結北京訪問活動時表示，對此非常關注，又指如學校純粹以金錢或物質挽留學生，做法值得商榷，也可能向學生傳遞不正確價值觀。

校方今日發聲明，稱獎學金通告未有交代具體細節，亦涉「技術問題」，引起大眾關注或誤會深感不安，將完善對外發佈消息的機制。（資料圖片）
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