核污水｜港府驗逾6000日本食品　６宗違禁令　涉10都縣水產及食品

日本政府今年8月底排放核污水，環境及生態局指出，自8月24日至10月3日，食安中心共抽取了6,443個日本進口食品，當中包括3,992個水產及其製品、海藻及海鹽樣本，暫未發現超出食品法典委員會指引限值；而在過去一個多月，食安中心發現6宗違反《食物安全命令》個案，涉進口十都縣水產及食品。政府重申，若發現日本排水出現異常情況，不排除進一步收緊禁止進口的範圍。



福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

根據環境及生態局呈交立法會文件，食環署已於今年8月23日發出《食物安全命令》，禁止日本十都縣水產進口。由8月24日起至10月 3日中午，食安中心共抽取了6,443個日本進口食物樣本作輻射水平檢測，當中包括3,992個水產及其製品、海藻及海鹽樣本，暫時未有發現有超出食品法典委員會的指引限值的情況。

倘發現異常不排除進一步收緊禁止進口範圍

漁護署同期抽取了2,004個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格；香港天文台亦已加強本港水域海水樣本的輻射監測工作，至目前為止，並沒有發現異常。

而截止昨日，食安中心發現6宗懷疑違反《命令》進口受管制的日本水產及其他食品，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，並與日本有關當局嚴肅跟。當局強調，如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。

當局指出，特區政府會密切監察和加強檢測，若發現異常情況，不排除進一步收緊禁止進口的範圍。