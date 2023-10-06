女大狀涉妨礙司法公正　辯方指證人收不足安家費　才推翻認罪協議

女大律師張曉惠被指要求涉販毒案男子馬家健抄寫口供，從而被控妨礙司法公正案續審，馬今（6日）接受盤問，辯方律師指出，馬因涉販毒案被拘留期間，同案被告的胞弟曾多次探訪馬，兩人並達成「一招一放」的協議，由馬負責認罪，讓同案被告獲釋。惟馬的家人後來收取的費用不足，兩人因而起了爭拗，馬最終推翻認罪。馬否認說法。案件下午續審時，法官裁定被告表證成立，案件下周一續審。



女被告張曉惠（35歲，大律師），否認1項串謀妨礙司法公正罪。同案被告、「師爺」陳強利早前承認同一控罪，被判囚3年。

女大律師張曉惠否認妨礙司法公正。(資料圖片/劉安琪攝)

控方證人馬家健曾因企圖販毒被判囚23年，至上訴得直才獲釋的馬家健，馬初時由女被告代表。

辯方指馬與洪弟達成協議

辯方律師盤問馬時透露，與馬同涉毒品案同案的被告洪智謙，其胞弟洪智勤(下稱洪弟)，曾於2016年底至2017年底多番探訪馬。其中一次造訪時，洪弟向馬提及會協助馬找律師。馬稱不記得，又否認洪弟著他認罪，好讓其兄洪智謙能獲釋。洪弟有表示會代為照顧馬的父親，但前提並非要馬認罪。辯方遂問洪弟當時有否稱會支付安家費，馬否認洪弟曾這樣說。

但洪弟未向馬家支付足夠金錢

辯方又指，馬於2017年11月曾去信廉政公署，稱懷疑有人行賄，並遊說他認罪。馬承認有寫信，並稱該信是他推翻認罪的第一步。辯方續指，馬和洪弟同年10月有爭拗，因洪弟未能兌現承諾，例如未有向馬的家人支付足夠的金錢，馬稱不記得。

想推翻認罪要推落律師團隊

辯方續指，毒品案於同年11月在高等法院處理時，馬向法官表示有意推翻認罪，及解僱被告和陳強利。2017年尾，馬知道若要有推翻認罪的基礎，便需「推落律師團隊」，這樣會對他有利。馬同意說法，但否認因此與被告會面時撒謊。辯方又指是洪弟提出「一招一放」協議，馬卻稱是陳強利提出。馬否認。

辯方指無人叫馬抄寫文件

辯方又指，被告和馬見面時，曾解釋若馬向控方提供協助，令他人被定罪，可以成為減刑因素，馬否認。律師又指，馬供稱被告曾在其中一次會面中，叫馬抄寫一份口供，內容大意為包裹與洪智謙無關。辯方指，當時沒有人叫馬抄寫一份列印的文件，只是有一名在場的男律師叫馬自行書寫。馬不同意。

案件編號：DCCC 37/2022