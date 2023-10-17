多名用戶凌晨遭重複扣款　支付寶香港：港鐵二維碼付費系統出問題

有支付寶香港（AlipayHK）用戶稱今日（17日）凌晨時分突然被扣款，大多為小額交易，收款方顯示為港鐵，且不只一次扣款，而是連續交易10次。重複扣款原因未明，用戶一度質疑是否有保安漏洞，至下午，支付寶香港手機應用程式最新發出公告，稱因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，港鐵正在積極處理當中，多收取的費用會在後續退回，並著用戶耐心等待。《香港01》正就有關情況向支付寶香港及港鐵查詢。



AlipayHK支付寶香港。（網上圖片）

有用戶凌晨時份3小時內錄逾10筆交易 每次$1.8至$15.3不等

從半年開始使用支付寶香港的二維碼乘搭港鐵上班及下班的、昨日（16日）亦有使用的鄭先生稱，其支付寶香港帳戶於今日凌晨零時起至凌晨3時期間，不斷被港鐵公司扣款，款項由1.8元至15.3元不等，3小時內共有超過10筆交易。其支付寶帳戶本來已綁定銀行信用卡，他發現沒有消費之下被連續扣款後，隨即解除綁定，及後再無出現不明交易。

直至今早10時，鄭先生致電支付寶香港客戶服務熱線查詢，對方回覆稱「要等港鐵安排」。鄭先生之後再致電港鐵查詢。他引述港鐵當時回覆稱，由於系統故障，目前港鐵正在修復，由於今日接獲此方面的投訴較多，港鐵將會陸續退錢，但並未有交代退錢的確實時間。

他及後發現，支付寶香港其他部份用戶亦有出現同一問題，凌晨突然出現多項交易，但目前相關交易已停止，「冇可能一間咁大嘅公司（支付寶香港），可以導致凌晨突然之間係咁畀人扣錢㗎嘛，點解乜嘢表示都冇？」

支付寶香港手機應用程式最新發出公告，稱因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，。（資料圖片/港鐵提供相片）

支付寶香港：港鐵正積極處理中 多收費用會在後續退回

至下午，支付寶香港手機應用程式發出公告，稱「因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，港鐵正在積極處理當中」，多收取的費用會在後續退回，並著用戶耐心等待。

支付寶香港手機應用程式發出公告，稱「因港鐵二維碼付費乘車系統技術問題導致了重複扣費，港鐵正在積極處理當中」，多收取的費用會在後續退回。（支付寶香港手機應用程式截圖）

▼3月28日 港鐵再度按機制加價▼

