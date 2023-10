楊紫瓊當選國際奧委會新任委員　稱從小夢想成為奧運選手

奧斯卡首位亞洲影后楊紫瓊,17日在印度孟買召開的國際奧委會(IOC)大會上,獲選為國際奧委會新任委員。 她在選舉後表示,「記得有人問我,你是怎麼成為演員的?我總是說,我從來沒有夢想過成為一名演員,小時候我一直夢想成為奧運選手。」



在投票前,國際奧委會委員選委會主席、英國安妮公主(Princess Anne)介紹楊紫瓊時稱,「楊曾是馬來西亞青少年壁球冠軍。遺憾的是,她的其他不同才能使她遠離了運動生涯 ,但其職業生涯非常充實,並且仍對運動充滿了興趣」。

61歲的楊紫瓊今年3月以電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)奪得奧斯卡影后。 她在國際汽車聯盟(FIA)前會長、丈夫尚陶德(Jean Todt)陪同下抵達孟買,並從國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)手中接獲國際奧委會委員獎章。

身兼聯合國開發署親善大使的楊紫瓊,在當選國際奧委會新委員後稱,運動是她成長過程中的一部份,她非常喜歡壁球、田徑、游泳和跳水,最喜歡的運動是壁球。 「但後來做了兩次膝蓋手術,背部受了傷。」她現時仍會為電影中的武術練習,並堅持遠足和游泳,是比較溫和的運動之一。

楊紫瓊等8人當選國際奧委會(IOC)新任委員。(IOC網站圖片)

今次共有8人獲提名為奧委會新委員,其他選任者包括:以色列首名奧運獎牌得主Yael Arad、匈牙利富豪Balasz Furjes、秘魯前女排球選手Cecilia Roxana Tait Villacorta、德國運動企業家Michael Mronz, 國際乒聯主席Petra Soerling、國際滑冰聯盟(ISU)主席金載烈,以及突尼斯奧委會主席Mehrez Boussayene。 這次選舉後,國際奧委會委員的總數增加至107人,其中女性委員比例為41.1%。