楊紫瓊當選國際奧委會新任委員　稱從小夢想成為奧運選手

奧斯卡首位亞洲影后楊紫瓊，17日在印度孟買召開的國際奧委會（IOC）大會上，獲選為國際奧委會新任委員。 她在選舉後表示，「記得有人問我，你是怎麼成為演員的？我總是說，我從來沒有夢想過成為一名演員，小時候我一直夢想成為奧運選手。」



在投票前，國際奧委會委員選委會主席、英國安妮公主（Princess Anne）介紹楊紫瓊時稱，「楊曾是馬來西亞青少年壁球冠軍。遺憾的是，她的其他不同才能使她遠離了運動生涯 ，但其職業生涯非常充實，並且仍對運動充滿了興趣」。

61歲的楊紫瓊今年3月以電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪得奧斯卡影后。 她在國際汽車聯盟（FIA）前會長、丈夫尚陶德（Jean Todt）陪同下抵達孟買，並從國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）手中接獲國際奧委會委員獎章。

身兼聯合國開發署親善大使的楊紫瓊，在當選國際奧委會新委員後稱，運動是她成長過程中的一部份，她非常喜歡壁球、田徑、游泳和跳水，最喜歡的運動是壁球。 「但後來做了兩次膝蓋手術，背部受了傷。」她現時仍會為電影中的武術練習，並堅持遠足和游泳，是比較溫和的運動之一。

楊紫瓊等8人當選國際奧委會（IOC）新任委員。（IOC網站圖片）

今次共有8人獲提名為奧委會新委員，其他選任者包括：以色列首名奧運獎牌得主Yael Arad、匈牙利富豪Balasz Furjes、秘魯前女排球選手Cecilia Roxana Tait Villacorta、德國運動企業家Michael Mronz， 國際乒聯主席Petra Soerling、國際滑冰聯盟（ISU）主席金載烈，以及突尼斯奧委會主席Mehrez Boussayene。 這次選舉後，國際奧委會委員的總數增加至107人，其中女性委員比例為41.1%。