港大入學資訊日｜9課程改計最佳5科成績　選修三科或可加分

高中公民與社會發展科明年舉行首屆文憑試，港大於本科入學講座公布，公民科只須達取得「達標」成績，並不計入學分數；另有9個本科課程的收生方法，由最佳6科成績，改為最佳5科成績計算，部份課程亦會就考生第三科選修科額外加分。



▼ 10月28日 大批家長學生到港大資訊日▼



+ 16

港大於大學聯招本科入學講座上公布2024年起的最低入學門檻，文憑試4個核心科和2個選修科成績由「332233」調整至 「332A33」，即中文和英文為三級、數學二級、公民科只須取得達標 （Attained）成績，另外兩科選修科包括甲類科目、數學科延伸部分M1及M2須達3級，丙類其他語言科目達E級。另外，如考生持有通識科成績，亦可計及入學成績。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，有9個本科課程將更改入學計算方法，由最佳6科改為最佳5科計算，包括：

∙ 建築學文學士

∙ 設計文理學士

∙ 工商管理學士

∙ 經濟學學士/經濟金融學學士

∙ 工商管理學學士（會計及財務）

∙ 工商管理學學士（會計數據分析）

∙ 工商管理學學士（商業分析）

∙ 理學士(營銷分析及科技)

∙ 理學士(言語及語言病理學)

∙ 文理學士(金融科技)



嚴志堅表示，部分學系如經濟學系入學計分方法，會鼓勵學生選修三科，如學生選修3科或以上，可以獲得加分。他續指，若學生希望專注讀好兩科選修科，成績只要達到課程要求，持有五科可計分科目成績，仍有資格報讀以最佳六科成績計算的課程。

另外，他稱由於公民科不計分， 今年文憑試入學分數未必有參考價值，將於明年約5至6月，在網站公布每一個課程的預計分數，以供學生參考。

港大入學資訊日人山人海。（洪芷晴攝）

公民科不計分 中學生：壓力減少

嚴志堅強調，港大特色在於提供學生修讀跨學科甚至跨學院課程的機會，有更大自由度訓練學生跨領域思維。他建議家長給予更多空間讓學生自由選擇其熱愛的學科，雖然未必與將來出路或工作有關係，但可以訓練他們去面對將來不同問題。

參與講座的中五級莊同學，希望修讀醫科，他稱原本對通識類學科較有信心，但公民科不計算分數，相信要在其他科目盡更多努力。他表示，了解到有些學科考慮由計算六科分數，減至五科，但本身已讀六科，故影響不大。中五生王同學則希望修讀社會科學，對於公民科不計算分數，表示壓力減少，因為只需合格便可。