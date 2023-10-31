秀茂坪雙屍｜兩五旬智障子9月家中離世　母5月入院至本月中病逝

秀茂坪邨一對智力有問題的五旬兄弟，9月被揭陳屍家中無人知，事件惹來會極大關注。其母當時因病入院，故一度以為二人因失照顧而餓死，其後其胞弟則指兩兄長有自理能力。



據悉，其母親因自身疾病在10月中轉院到聯合醫院，在兩周前離世。醫管局回覆查詢時指，其母親因自身疾病情況持續惡化，於10月21日早上在聯合醫院離世。醫管局向病人家屬致以深切慰問。醫務社工一直跟進有關個案，並為家人提供適切支援。



秀茂坪邨一對智力有問題的姓何五旬兄弟9月22日被揭陳屍家中，其母親在事發前因病已入院，並一直在九龍醫院接受治療。據悉，其母親因自身疾病在10月中轉院到聯合醫院，並在兩周前離世。

醫管局回覆查詢時指，病人於10月12日由九龍醫院轉往聯合醫院接受治療，病人的自身疾病情況持續惡化，於10月21日早上離世。醫管局向病人家屬致以深切慰問。醫務社工一直跟進有關個案，並為家人提供適切支援。

秀茂坪邨９月發生慘劇，一對智力有問題的五旬兄弟被揭陳屍家中，質疑其因停止覆診後病情及自理能力惡化，加上年邁母親入院，懷疑飢餓致死。醫管局其後解釋，死者母親入住九龍醫院期間，兩名死者曾經在6月中及7月底兩度自行探病，提出要求接母親出院。但由於其母身體狀況並不適合，遭醫護人員拒絕要求。

另外，醫護人員亦曾在9月16日見病人的幼子、即是兩名死者的胞弟，得悉兩名死者生前有能力自行外出及購買食物。據醫管局當時的回覆，兩者母親當時情況穩定，九龍醫院已安排精神科醫生跟進，並會密切留意其情況和情緒變化，提供合適的治療和支援。