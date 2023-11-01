身份證換領｜觀塘臨時辦事處啟用　郭俊峯稱每日可處理1,100申請

入境處表示，估計約有39萬名市民未換領新身份證，為滿足相關需求，觀塘（臨時）辦事處今日（1日）起啟用。現場所見，今日一早已有不少到市民到場辦理證件，有專程從澳洲回港換領新身份證的市民稱，原本明年2月才有位預約換領，昨日（31日）在朋友告知下有新措施，於是預約觀塘臨時辦事處辦理換證。



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觀塘（臨時）辦事處今日起啟用，服務對象為三類人，包括在「換證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的人士；年滿11或 18歲並已持有身份證而需換領身份證的人士；及持有非永久性居民身份證，並已成功獲核實永久性居民身份而需換領身份證的人士。

記者今日到辦事處視察，發現一早已有不少到市民到場辦理證件，現場有職員協助市民排隊，以及到不同窗位辦理手續。

居於澳洲的李先生，早前受疫情影響未能回港換新身份證。他指，原本需待明年2月才有位預約，但在朋友告知下，昨日預約觀塘臨時辦事處，並於今日順利換證，他稱整個過程需時約15至20分鐘，十分方便。

廖先生以及廖太昨日在女兒幫忙下成功預約，辦理換證。廖太指，以往一直網上預約亦未見有位，女兒從網上得知觀塘臨時辦事處今啟用而立即預約，今日到場辦理整個過程只需20分鐘。他們對政府今次安排表示滿意，「快啲囉，多啲人可以換。」廖太又指，之前持舊身份證，並未有不便之處，「唔使心掛掛要換證。」

入境處處長郭俊峯今日亦到辦事處視察。（歐嘉樂攝）

入境處處長郭俊峯今日亦到場視察，他指，新辦事處投入服務後，處理身份證申請量會由現時每個星期1.8萬個，增至2.5萬個，臨時人事登記辦事處每日可處理約1,100個申請，因此96個工作天的時間申請配額，每日可處理申請超過10萬個名額。