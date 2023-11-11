學童輕生個案倍增　葉兆輝稱學生感到無希望　社會需集體關注

開學至今接連有年輕人自殺，學生精神健康問題再度引起社會關注。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝今日（11日）在電台節目表示，開學首兩個月，已錄得22宗學生自殺或企圖自殺個案，涵蓋中、小和大專生，相信與疫情反復停課，令學生在遇到困難時不懂對外求助有關。他直言情況令人憂慮，強調社會需要集體關注年輕人的自殺情況，令學生重拾對未來的希望。



香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝。（資料圖片／林靄怡攝）

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝早上在港台節目《星期六問責》表示，根據其中心統計，今年9至10月，共錄得22宗學生企圖自殺和自殺身亡個案，較去年同期上升一倍，「𠵱家個自殺情況係由大學生，到中學生，到小學生都有」。他認為憂慮情況會進一步惡化，認為年輕人自殺情況需社會集體關注，「一個集體行動係必要！」

料與疫情停課有關

葉續指，受三年疫情影響，反覆停課，為正處於關鍵成長階段的年輕人建立其支援系統上構成挑戰，有問題出現時便不懂受助，尤其是升中和升讀大專的學生，在轉接時期面對的精神健康挑戰更大。

他翻查死因庭資料後發現，自殺的年輕人均有很大的無助感和無希望的感覺，「年輕人都會諗，如果我今日係咁辛苦，如果我睇唔到明天係會有改善，佢會無能力去面對今日嘅困難」，他認為社會要讓他們重拾幸福感和對未來的盼望。

天主教伍少梅中學校長李建文專訪。（資料圖片／林靄怡攝）

香港學校訓輔人員協會代表、中學校長李建文亦表示，近幾年疫情，令學生無法有效求助，而近兩年的中一學生，其高小階段近乎無回校上學，缺乏與同輩相處的機會，「過去呢幾年，我都習慣咗，我喺屋企唔知點講，不如我都係坐喺度收埋自己，或者上網睇下嘢，但上網睇嘢又選擇性睇一啲同自己理念相近嘅諗法，當我唔開心嘅時候，我咪睇多啲唔開心嘅嘢。」

李認為，社會有必要協助學生學習與人建立關係和信任，但強調雙方的信任並非一兩日便能建立，而是要投放心思，而現階段亦非單靠增加專業人員便可解決問題，學校亦應思考如何減少學生的壓力，包括如何定義「好學生」，避免從成績表上的結果將學生分類。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288