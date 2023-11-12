油麻地墮鐵壓人｜孫玉菡：嚴肅跟進調查並巡查　促吊運跟作業守則

本港地盤過去兩天連續發生吊運工業意外，並且涉及公務工地。勞工及福利局局長孫玉菡今日（12日）表示，如發現有任何僱主、甚至工人，違反了《職安條例》，或不跟從作業守則去工作，一定嚴肅跟進調查。他呼籲從事吊運的工友，嚴格跟從作業守則，確保工作安全，勞工處將會再進一步加緊巡查地盤。



孫玉菡呼籲。從事吊運工作的工人，嚴格跟從作業守則以保安全。（資料圖片／廖雁雄攝）

前日（10日）東涌裕東路醫院管理局支援服務中心地盤發生奪命工業意外，一名58歲姓蘇男子遭從高處墮下的3米長鐵枝擊斃；昨日（11日）興建中的中九龍幹線，位於油麻地渡船街與甘肅街交界的地盤，有吊臂車吊運鐵枝至一個離地10米深的深坑期間，多條鐵枝突然下墮，導致坑內的4名工人受傷。

孫玉菡今早出席明愛慈善賣物會活動後表示，一定會嚴肅跟進調查，「如發現有任何僱主、甚至工人，違反了《職安條例》或不跟從作業守則工作，我們一定會嚴肅跟進。我想借此機會呼籲各位從事吊運的工友，請大家都嚴格跟從作業守則，守則的目的是確保大家工作安全，將來我們會再進一步加緊巡查。除了巡查外，都會與業界合作，再進一步把安全意識再加深，灌輸給工友。」

▼11月11日 油麻地中九龍幹線地盤意外▼



對於連續兩日的意外都發生在政府或公營機構地盤，被問及政府是否未能以身作則時，孫玉菡表示，政府一向關心地盤安全，無論私人或公務地盤，勞福局及發展局都密切溝通，想辦法加強地盤安全，尤其公務地盤有法例要求。

他強調，政府對工業安全一向高度重視，對最近發生幾宗吊運意外表示關心，又指高空工作有清晰作業守則，跟足去做會確保大家安全。

▼11月10日 東涌裕東路醫管局支援服務中心地盤意外▼



+ 4

他重申，每次吊運工作都要跟足吊運守則去做工夫，呼籲工人或承判商要跟從。政府工作是提供培訓、教育和巡查，其中巡查包括安排好的，又或某類意外如吊運、高空工作發生了，會加緊巡查工作，「目的提醒大家跟從守則工作，如過程中有任何不跟規矩，輕微的會發出警告，嚴重的要檢控。」