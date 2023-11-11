油麻地墮鐵壓人｜3個月4吊運意外3宗奪命　工權會︰監工清場有責

撰文：凌逸德
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油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤，今日（11日）發生鐵枝在吊運期間突然墮下導致4名工人受傷的意外。《香港01》記者翻查資料，發現連同今日的意外，過去3個月內共已發生4宗類似的吊運意外，當中3宗更導致工人死亡。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，今年至今全港已發生最少9宗涉及吊運的意外，強調這類意外涉及整個地盤的安全管理問題，業界應嚴守相關的指引防止意外頻生，特別提到吊運物品時，監工有責任要求站在相關範圍的工人離開。

根據資料，9月起每月已發生最少一宗涉及工人被墮下的吊運物品砸死的意外，其中在昨日（10日）下午1時許，58歲蘇姓男子於東涌裕東路醫院管理局支援服務中心地盤內，被高處墮下的3米長鐵枝擊中，送院搶救後不治；上月30日，73歲盧姓工人懷疑因吊臂「甩勾」，被2噸重的鋼筋擊中身亡；9月21日近中午時份，陳姓62歲重型貨車司機在洪水橋近洪元路及洪平路交界的地盤內，被重約3噸的石屎當場擊斃。

▼9月至11月奪命吊運工業意外▼

10月30日，73歲盧姓工人懷疑因吊臂「甩勾」，被2噸重的鋼筋擊中身亡，警員以白布遮蓋遺體，布被鮮血染紅。（黃學潤攝）
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蕭倩文表示，今年截至目前為止全港已發生最少9宗吊運意外，當中6宗導致工人死亡，令整個建造業的死亡意外累增至達20宗，數字與往年差不多，反映情況嚴峻且未見改善。惟她坦言，政府甚少公布工業意外的成因、或只稱仍在調查，導致工權會要為各項意外自行作分析和分類，難以研究意外的成因。

蕭倩文認為，吊運物品範圍沒「清場」的責任不應只由工人承擔，指監工有相關責任。（朱永倫攝）

她表示，吊運重物時擊中工人意外的常見成因包括索具斷裂、吊運時下方未「清場」、重物沒紮好或紮不穩等，而吊運工作一般涉及不同工種，如埋碼員和信號員等，但有地盤會由指定人士兼任，稍一不慎即易生意外，例如今年已發生兩宗工人懷疑纏到尾繩而被吊上半空的事故，更有人因此墮下。

▼11月11日油麻地中九龍幹線地盤意外▼

其中一名傷者送院時頭部受傷，工衣染血。（翁鈺輝攝）
其中一名傷者送抵伊利沙伯醫院，頭及左手前臂受傷。（翁鈺輝攝）
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她又認為，吊運物品的範圍沒「清場」的責任不應只由工人承擔，「這是整個地盤的安全管理問題」，因不同工人也會忙於工作，故監工有責任要求站在相關位置以至「死位」的工人離開；且吊運工作有很清晰指引和「3.3.3」口訣，即與吊運物保持3米距離、將吊運物升起離地3米後維持穩定3秒，相信只要業界緊遵相關指引、並定期和在開工前檢查索具，應可將意外風險減至最低。

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