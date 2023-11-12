YouTube創辦人之一陳士駿出席Tatler Gen.T高峰會：香港充滿商機

雲集全球青年才俊的Tatler Gen.T高峰會上周四及五（9日及10 日）在港舉行， 香港旅遊發展局表示，在該局全力支持下，高峰會今年起會連續三年在香港舉辦。YouTube三位創辦人之一陳士駿上周也有來港出席，他形容香港文化獨特兼充滿商機；尼泊爾首富、CG Global Corp董事長Binod Chaudhary則形容香港有無限可能。



YouTube三位創辦人之一陳士駿上周出席Tatler Gen.T高峰會。（旅發局提供圖片)

旅發局指Tatler Gen.T高峰會屬頂尖國際會議，由今年起連續三年在香港舉辦，首屆峰會在上周四及周五圓滿舉行。高峰會匯聚300位亞洲最具影響力的年青領袖，與區內最具影響力的企業家、投資者和機構領導者交流互動。壁球世界冠軍Datuk Nicol Ann David也有參加。

局方引述陳士駿說：「香港是個國際商業城市，我非常高興能夠參與今次的頂級峰會。除了香港的夜間活動，參加者更能親身體驗香港獨特的文化遺產、自然風景等，並探索商機。」

Binod Chaudhary則說：「峰會成功創造了一個平台，聚集亞洲最具影響力的年青領袖。香港不僅適合各種業務發展，更充滿活力和無限可能，有助吸引各類人才。」

Tatler Gen.T 高峰會今年起連續三年在香港舉辦。（旅發局提供圖片)

旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，香港作為一個活力和動感無限的國際大都會，充滿無限機遇，正好配合Tatler Gen.T 高峰會激發創新思維的目標，而今次高峰會在香港舉行，「為推動會展旅遊復甦及培育年青人才，注入強心針。」

Tatler Gen.T始創人Tamara Lamunière表示，香港充滿活力和發展潛力，與Tatler Gen.T 的理念——啟發、促進和連繫亞洲的領導者同出一轍。「我們期待與一眾具影響力的企業家攜手，鞏固香港國際會展之都的地位，以及作為吸引人才、專業交流和業務發展的首選目的地。」

局方表示，主辦單位亦為參加者安排休閒體驗，例如到訪鹿頸體驗客家文化，前赴深水埗感受地道文化，以及享受國際級美食。