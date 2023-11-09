李家超：首10個月7萬人才來港　冀港漂當媒人助結婚生子買房子

行政長官李家超今早（9日）出席香港高才通人才服務協會創立典禮致辭時，希望協會推動高才融入香港，順利就業創業生活：「最好（留港）結婚生孩子買房子」。他又希望港漂人才向新來港人才分享自身經驗，鼓勵對方落地生根貢獻香港，如果可以的話，更當要當媒人為新來港人才「介紹男女朋友」。



李家超又提出三點寄望，其中一點是鼓勵人才留港持續發展，各協會的代表都是企業有成的港漂人才，是貢獻香港同胞發展的重要力量，希望他們向新來港人才分享自身經驗，鼓勵他們落地生根貢獻香港，如果可以的話，可介紹男女朋友給他們。



+ 10

已吸引7萬人才來港 超標一倍

政府近年推行多項吸引人才計劃，李家超指各項吸引人才的計劃反應理想，今年首10個月已有18萬人申請各個人才輸入計劃，當中有7萬人已成功落戶香港，比原定目標多1倍；政府去年推出高才通，至今共收到約5.5萬宗申請，有約4.3萬宗已獲批，成績令人鼓舞，證明香港在吸引全球人才方面，具有高強的競爭力及吸引力。

李家超說，《施政報告》宣布擴大高才通大學名單，並開放越南、尼泊爾及老撾人才；政府上月設立香港人才服務辦公室，目標是協助海外人才在香港長遠發展，並引入更多有意來港的人才。

他祝願人才融入香港共同家園，期待協會和人才辦公室努力合作，為新來港的高才順利融入香港安居樂業創造有利條件；並期待協會把香港工作和生活的真實好故事向家鄉和企業分享，推薦香港的獨特機遇。