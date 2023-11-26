大老山隧道易通行｜清晨5時起實施 臨時封閉及改道安排一文看清
撰文：陶嘉心
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大老山隧道今日（26日）清晨5時起實施「易通行」，所有人手收費亭及快易通車道取消，駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款。為配合「易通行」，大老山隧道一帶凌晨1時起會分階段實施臨時交通安排，隧道來回方向及其支路將會由凌晨4時至5時臨時封閉。相關安排一文看清。
臨時封閉
．大老山隧道來回方向及其支路將會由凌晨4時至5時臨時封閉。
臨時交通安排
交通改道
．凌晨4時至5時
巴士改道
．凌晨4時至5時隧巴N680改經獅子山隧道、臨時取消大老山隧道收費廣場分站
易通行客戶服務點
收費廣場在易通行實施後交通安排（往九龍方向）
收費廣場在易通行實施後交通安排（往沙田方向）
完成「易通行」三步曲
1）安裝車輛貼
2）開立「易通行」戶口
3）設定自動繳費方式
查詢
瀏覽「易通行」網站
致電二十四小時客戶服務熱線3853 7333
車輛貼及易通行消息
截至11月14日，當局發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口。
隨着政府收費隧道已相繼實施「易通行」，運輸署呼籲車主盡快完成「易通行」三步曲，包括安裝車輛貼、開立「易通行」戶口，以及設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。車主可按個人需要在「易通行」網站及流動應用程式，選擇收取電子通知的方式，以管理所接收的電子信息。