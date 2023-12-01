積犯出獄再爆迷你倉　偷郵票珠寶等128萬財物就地儲藏　囚39月

過往曾有11次爆竊案底的裝修工人，出獄後不後涉嫌爆竊多個迷你倉，竊取邸郵票及珠寶等128萬元財物，並用附近迷你倉儲存部份贓物。他今（1日）在區域法院承認6項入屋犯法罪，暫委法官陳永豪形容被告是一名專業犯案者，認為他精心策劃犯案，判他入獄39個月，又告誡被告說：「幾十歲有手有腳，揸車、做搬運都搵到食啦……生性啦！」



被告黎仲偉（46歲，裝修工人），承認6項入屋犯法罪；他另面對兩項入屋犯法罪，則獲存檔法庭。辯方求情指，本案不涉精密策劃和大型工具，亦沒有證據顯示被告伙同犯案，他在被捕後更是和盤托出事件。

被告黎仲偉在區域法院承認爆竊罪，被判囚39個月。

5名事主發現迷你倉曾被搜掠

案情指，5名分別租用觀塘寶冠大廈或建德豐大廈旺旺迷你倉的事主，於2020年8月至2022年4月，先後發現他們的迷你倉有被搜掠的痕跡，並遺失了逾200套首日封、多枚郵票，及1,000枚珠寶等，總值約128萬元。

職員發現兩迷你倉被佔用

後來，寶冠大廈迷你倉的職員亦發現，有兩個倉遭佔用，隨即把倉庫上鎖並報警，警方在倉內發現部份贓物。其後，一名許姓女子就迷你倉被鎖作查詢，警方即對許作調查及監視，發現許和被告有關係密切。警方期後拘捕被告，另在他與許同居的酒店房內起回部份贓物。被告在警誡下承認曾撬開迷你倉爆竊，警方起回約28萬元財物。

官認為被告有計劃行事

陳官判刑指，被告是入屋犯法的積犯，過去有11項入屋犯法定罪紀錄，曾被判囚31個月及38個月，他出獄不久便一再犯案。被告亦佔用迷你倉收藏贓物，可見他有計劃行事，亦有因他有類同案底而加刑，最終判他入獄39個月。

案件編號：DCCC 1089/2022