日男澳門笨豬跳後氣促不治　急症科醫生：潛在冠心病患者或有危險

【Bungee Jump/ 笨豬跳/ 澳門旅遊塔】一名持日本護照的56歲男子於當地著名景點旅遊塔進行「笨豬跳」，落地後氣促，其後沒有呼吸及心跳，送醫院搶救後不治。



有急症科專科醫生指出，笨豬跳屬刺激度非常高的活動，體驗期間，身體腎上腺素會急升、血壓也會波動，對有潛在冠心病的人有一定危險，直言：「玩呢啲咁刺激嘅活動，其實玩之前真係要三思，真係要了解返自己身體狀況。」該醫生也建議，有意玩笨豬跳的人，事前可考慮找醫生進行評估、並接受醫生建議的檢查。



澳門旅遊塔。（資料圖片）

潛在冠心病人跳的過程有機會急性心臟病 突然爆血管

急症科專科醫生蕭粵中表示，笨豬跳屬刺激度非常高的活動，人們在體驗期間，身體的腎上腺素會急速上升、血壓也會波動，對有潛在冠心病的人有一定危險，除了有機會出現急性心臟病，中風的風險也會因而增加，「突然爆血管呢啲都可以有。」

蕭粵中續指，三高屬冠心病高危因素，患有糖尿病、血壓高、血脂高的人，有心臟病或隱性心臟病的機會也較高，玩這類刺激活動前更需要三思，「玩呢啲咁刺激嘅活動，其實玩之前真係要三思，真係要了解返自己身體狀況。」

高速向下墮或會扭傷

他都提到，因為玩笨豬跳，躍下後會以高速向下墮，當到底時會突然減速，這個過程也有機會引致肢體受傷，「呢個擢一擢，如果肢體位置唔適當，有機會會扭親，嚴重啲會唔會令你關節脫臼呢？都係有機會。」

急症科專科醫生蕭粵中表示，笨豬跳屬刺激度非常高的活動，建議市民參與前要三思，先了解自己的身體狀況。（資料圖片）

深近視者在躍下過程 可能視網膜脫落

有網上資料提及深近視的人不適合玩笨豬跳，蕭粵中解釋，深近視的人玩笨豬跳，躍下的過程有機會影響眼球，更容易造成視網膜脫落，一般不危及生命，但會影響視力。不過，他也指出，深近視的人本身視網膜脫落的風險也較高。

蕭粵中建議，市民大眾如有意玩這類刺激度高的活動，事前要「諗清諗楚」，衡量好風險，評估自己能否承擔，也可考慮事前找醫生進行評估，並接受醫生建議的檢查，仔細了解自己的身體狀況。

按醫生建議先檢查身體

他續指，醫生會按當事人的病歷史、身體情況等提出建議，「檢查需要做到幾深入? 有啲人簡單啲、後生嘅，可能唔使做咁多樣；但係年紀大、風險可能大，可能甚至要睇使唔使做埋電腦素描、睇埋血管，呢啲要睇個別人士，由醫生睇個別情況做建議。」