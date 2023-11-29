初選案．結案｜辯方：被告尋求追究責任的權力　不能說是顛覆

民主派「35+」初選案今（29日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審，辯方先就案件證據作結案陳詞。辯方強調，被告未有和他人達成無差別否決預算案的協議。代表被告吳政亨和余慧明的大律師指，雙普選是《基本法》賦予的承諾，正如認罪被告區諾軒所言，「35+」計劃是民主派爭取雙普選的一趟里程，並強調他代表的兩名被告只是追求《基本法》賦予的「莊嚴承諾」。他說：「歸根究底，他們只是尋求追究責任的權力，這不能夠說成是顛覆。」審訊明續。



另外，法官陳慶偉表示，他與另外兩名主審法官之後均有案件需要審理，暫定在聽取結案陳詞後3至4個月內會有裁決。



律師指被告吳政亨沒有參與初選，極其量只是戴耀廷粉絲，並非同謀者。

吳政亨無參與初選亦無參與協調會議

吳政亨和余慧明的代表大律師石書銘陳詞指，吳及余情況特別。吳從沒參選，亦無參與協調會議，他發起「三投三不投」計劃，純粹是協助戴耀廷發起「35+」計劃，但不包括涉案的協議，即無差別否決預算案。吳亦曾在訪問中表明，如果要在初選及主張否決預算案的《墨落無悔》聲明之間抉擇，他必定會選擇初選。

吳是戴耀廷的粉絲但不是共謀者

石續指，吳和戴之間縱曾就初選私訊，但從未談及否決權，對話顯示吳熱中地提出不同意見，戴只叫吳跟其助理溝通。控方充其量只能說吳是戴的粉絲，一名嘗試提供協助的「旁觀者」，他與戴曾就「三投三不投」達成協議，但雙方沒有進一步討論，故吳不應被視作共謀者。

被告余慧明在自辯時曾稱，主要否決預算案只是談判手段。（梁鵬威攝）

余慧明主張否決預算案只是其談判手段

至於余慧明，石指她雖曾多次公開提出支持否決預算案以爭取五大訴求的主張，但她因參選功能組別，從未參與任何協調會議，從來都只是單獨行事。余自辯時亦多次稱，主張否決預算案只是她的談判手段，控方無法證明若政府願意回應部份訴求，她會否繼續投反對票。

吳及余均沒提倡血腥暴力

石總結指，法庭審視本案時必須考慮到其特殊背景，區諾軒作供時表示「35+」計劃是爭取雙普選的里程。民主派自香港回歸中國及落實《基本法》後，一直爭取《基本法》承諾的雙普選，這趟里程案發時已達23年之久。石強調吳及余從來沒有提倡血腥暴力、推倒政權甚或推翻憲制，並說：「他們只是依賴《基本法》所賦予的莊嚴承諾⋯歸根究底，他們只是尋求追究責任的權力，這不能夠說成是顛覆。」

黃碧雲及林卓廷沒公開表明否決預算案

黃碧雲及林卓廷的代表大律師沈士文指，二人僅是角色僅是參與初選，他們沒有公開表明否決預算案，更沒與其他被告達成共識要用否決權。兩人沒有簽署《墨》，控方難以證明他們支持無差別否決預算案。

黃稱用盡憲制權力而非無差別

李官追問，黃曾在初選論壇上表明：「我哋係會用盡憲制裡面所有權力同埋手段爭取五大訴求，如果否決財政預算案能夠促成呢樣嘢，我呢一定會做。」沈回應指，黃當時稱要「用盡憲制權力」，代表(其意思為)她只會在有需要情況下才會使用《基本法》賦予的權力，而非無差別使用。

被告楊雪盈從沒有與其他被告達成串謀協議。(朱棨新攝)

楊雪盈並無與其他被告達成串謀協議

楊雪盈的大律師張耀良表示，楊出席協調會議只爲參選立法會，並無與其他被告達成串謀協議，亦從沒在公開場合上提及「否決預算案」、「中央」等。李官表示，控方指稱楊在初選落敗後仍報名參選，證明她是代替其他被DQ參選人行事的「靈童」。張回應指楊並不同意採用靈童制選出Plan B，又形容楊是獨自行事。

被告何啟明無正面反對戴耀廷的說法，律師指沉默不代表認同，也可被視為漠視其說法。(朱棨新攝)

何啟明的理解是否決權可用可不用

何啟明的大律師阮偉明指，案中沒有證據顯示何知道初選目的是要無差別否決預算案，雖然控方稱何沒有鮮明地反對戴提出的想法，但阮認為沉默可以不一定代表認同，也可被視為他對戴說法的漠視。阮強調何簽署《墨》只是為了向政府施壓，迫政府回應五大訴求，他理解否決權可用可不用，而非無差別投反對票。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC69/2022

控方案情一覽(詳看下文)

辯方主要案情一覽(詳看下文)