日本大叔澳門笨豬跳後不治　網上流傳事發影片不實　3月抖音已見

一名56歲的日藉男子昨日（3日）於澳門旅遊塔進行「笨豬跳」（Bungee jumping）之後氣促，失去呼吸及心跳，送院搶救不治。網上流傳兩條影片，分別是一名白衣黑褲男子從旅遊塔一躍而下的影片，以及另一條消防人員衝入地面安全氣墊進行心外壓的影片，均被指是事發片段。《香港01》發現前者與其中一名抖音用戶於今年3月份享的影片相同，而非涉事日藉男子昨日進行「笨豬跳」的片段；至於心外壓的影片發放時間則在事發後10分鐘。



流傳影片分兩部份 合併一男子笨豬跳及地面有人急救場面

澳門旅遊塔與全球連鎖冒險旅遊公司「AJ Hackett」營運的「笨豬跳」223米高，為全球最高。一名持日本護照的男子昨日下午於旅遊塔進行「笨豬跳」後氣促，其後無呼吸及心跳，送院搶救後不治。

內地社交平台抖音廣泛流傳一條影片，影片分為兩部份，上半部份是一名身穿短袖白色上衣及黑色長褲的男子進行「笨豬跳」的片段，鏡頭捕捉參加者半空下垂的片段。下半部份片段則顯示有人於地面安全氣墊進行心外壓，鏡頭由下而上拍攝澳門旅遊塔，一名消防員手持擔架床，越過封鎖範圍進入旅遊塔。

形容「影片記錄他人生最後一跳」

有香港傳媒及不少內地傳媒剪接為同一片段描述新聞內容，列明事發日期及時間為昨天（3日），日本男子澳門塔玩「笨豬跳」頭部向下、自由落體後心肺停止，救後不治，某此傳媒更稱來源為「澳門電台」、 「影片記錄他人生最後一跳」。

不過，《香港01》於同一平台尋得與流傳影片上半部份完整影片，由一名用戶名稱是「空尼鲫哇」於今年3月發布，鏡頭全程補捉同一人由平台跳下，直至反彈的身影，亦即片段不是昨日（3日）日藉男子事發片段。

至於下半部份心外壓急救片段，亦有獨立影片於抖音被廣泛流傳，發布時間為昨日下午4時39分，日本大叔發生問題時間為昨日下午4時半，時間吻合。