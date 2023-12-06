女保安想調心儀崗位4千元賄賂上司　求情稱做法內地普遍　囚8周

屋邨前女保安為求可獲編配心儀工作崗位，兩度以合共4千元的「利市」賄賂上司。她早前承認行賄，求情稱付錢給上司的做法在內地十分普遍，因而低估在香港干犯這種行為的嚴重性。案件今（6日）在九龍城裁判法院判刑，署理主任裁判官香淑嫻指，雖然本案所涉金額不高，但控罪性質嚴重，被告兩次犯案相隔不久，她亦表示沒有時間履行社會服務令，經考慮後判她入獄8周。



女被告梁金蘭在九龍城法院承認提供利益罪，被判囚8星期。(資料圖片)

賄賂上司希望安排座頭工作

女被告梁金蘭（48歲）承認兩項向代理人提供利益罪名。案情指，被告案發時是樂富邨的早更保安員，她的工作更表由保安主管陳秀雲擬備。被告於2022年11月中至2023年1月底期間，即陳生日後及農曆新年期間，先後向她提供兩封合共4千元「利市」，以獲安排在樂富邨「座頭」工作。

被告表示不會抽身做社會服務令

辯方律師求情指，被告認為付錢給上司的做法在內地十分普遍，不知道在香港作出這類行為的嚴重後果，她現已感後悔，承諾日後會奉公守法，冀法庭判社會服務令。香官則指，被告先後兩次賄賂上司，時間相隔不久，雖然金額不高但情節嚴重，加上被告亦向感化官表示不會抽身履行社會服務令，因此監禁屬唯一選項，判她即時監禁8星期。

案件編號：KCCC3053/2023