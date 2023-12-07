寧德時代在科技園設總部　看準香港訊息自由流通有利國際發展

中國新能源車電池「龍頭」寧德時代，將於香港科技園設立國際總部，成立「寧德時代香港科技創新研發中心」。寧德時代今日（7日）與科技園公司簽署合作備忘錄，推動本地綠色科技生態圈發展，實現零碳目標，由財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東在場見證。

寧德時代新能源科技董事長兼總經理曾毓群表示，香港是國際著名的商業樞紐，有完善知識產權保護體制，對香港發展有信心，今次會利用香港訊息自由流通，做好在香港成立的總部，令寧德時代在國際市場有更好發展。

陳茂波代表特區政府歡迎寧德時代來港成立境外總部，並指過去一年，逾30間企業已準備落戶香港，部份已經落戶。



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財政司司長陳茂波首先致辭，他代表特區政府歡迎寧德時代來港成立境外總部，並指今屆政府努力吸引企業落戶香港，積極推動創科產業發展，過去一年取得成積，逾30間企業已準備落戶香港，部份已經落戶。

他又指，這些企業未來投資涉逾百個億，認為這些一定是「好投資」，希望通過香港這平台，讓這些企業未來有更好發展。

財政司司長陳茂波主禮簽署儀式。（歐陽德浩攝）

香港科技園公司行政總裁黃克強致歡迎辭時則提到，寧德時代是中國最大電池供應商，佔全球供應30%，市場對其產品非常期待，相信對方選擇與科技園合作，是經過深思。他又指，科技園是獨特的創科園區，在2023下半年已經舉行逾80個創科活動，與多個企業簽署多個合作備忘錄。

黃又表，昨天在園區舉辦2023年高峰會，接待800多位國際專家來港，認為「只有香港做得到」。

寧德時代新能源科技董事長兼總經理曾毓群表示，香港是國際著名的商業樞紐，有完善知識產權保護體制，今屆政府重視科技創新與人才培育，是香港的優勢。

曾毓群指，一直關注香港發展，並對香港發展具有信心，即使有很多挑戰，香港金融體制卻一直增長。他提到，寧德時代現有1.8萬名科技人員，持有的專利每年在增加，接下來會再加大研發力度，香港將會專注於研發及營運專利，並會利用香港訊息自由流通，做好在香港成立的總部，令寧德時代在國際市場有更好發展。

創新科技及工業局局長孫東表示，他今天是帶激動心情來參與儀式，感謝寧德時代選擇香港作為國際總部，對香港作為國際金融中心投下信心一票，並感謝現屆政府及各部門的努力與合作，吸引到寧德時代在港發展。他又提到吸引到的龍頭企業增至30間，但仍未完成KPI，未來要繼續相關工作。

孫東指，現屆政府在吸引龍頭企業上也要這樣做，又提到特首李家超、財政司司長陳茂波、及他本身都分別與寧德時代高層商討，認為都算是「三顧茅廬」。

寧德時代成為生產電動車電池的龍頭企業，現時全球每3架電動車之中，就有1架車的電池產自寧德時代。（Getty/當代中國授權）

寧德時代是世界領先的新能源創新科技的供應商，其動力電池系統使用量連續六年全球第一，是全球唯一市佔率超過30%的電動車電池供應商。寧德時代落戶香港科學園，研發時代前沿的新能源解決方案，將進一步推動香港新能源技術產業、交通、基礎設施等相關技術發展。

出席嘉賓：



•財政司司長陳茂波

•創新科技及工業局局長孫東教授

•引進重點企業辦公室主任容偉雄

•創新科技及工業局副局長張曼莉

•香港科技園公司行政總裁黃克強

•香港科技園公司首席財務總監麥仕傑

•寧德時代新能源科技股份有限公司董事長兼總經理曾毓群

•寧德時代新能源科技股份有限公司首席投資官王紅波

•寧德時代新能源科技股份有限公司董事長助理兼企業策劃部聯席部長曲濤

•寧德時代新能源科技股份有限公司研發體系聯席總裁特別助理劉劍平

•寧德時代新能源科技股份有限公司企業策劃部總監熊輝蓮