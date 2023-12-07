中大政政系重組方案獲教務會通過　院長稱新名未定　否認去政治化

有逾50年歷史的中大政治與行政學系計劃重組，拼入新成立的學院，教務會昨日通過有關方案，並將呈交予校董會。據報，教務會昨日審議新學院名稱，將中文名臨時改為「政務與政策科學學院」，而非早前暫擬的「政治管理與政策科學學院」。



中大社會科學院院長趙志裕接受《香港01》查詢表示，新學院名稱暫未有定案，目前仍處於諮詢階段，否認學院名要「去政治化」，「政治呢個字未排除出去」，只是各持份者對中文譯名存有分歧，但共識是維持英文名，亦會起用「政政學院」簡稱，以代表政政系擴張為學院，而非「殺系」。



有逾50年歷史的中大政治與行政學系計劃重組，拼入新成立的學院。（資料圖片）

起用「政政學院」簡稱 強調非殺系而是擴張

根據中大政政系主任盧永鴻於九月發報的年報中稱，計劃下學年成立新學院，暫定名為「政治管理與政策科學學院」，英文名稱為（School of Governance and Policy Science），政治與行政學系、全球研究、數據科學與政策研究課程，將納入新學院。

教務會昨日通過重組方案，並將呈交予校董會。有報道指，昨日呈上教務會的學院命名有新修訂，中文名臨時改為「政務與政策科學學院」，英文名稱則維持不變。趙志裕接受《香港01》查詢稱，報告建議「點都要落個名」，但強調新學院名稱未有定案，目前仍與不同持份者商議當中，亦繼續諮詢各方意見，不論是名稱或新學院發展。

他否認新學院名稱要「去政治化」，只是各持份者對改名存在個人的偏好，意見分歧，例如政政系老師認為內地著清華和中山大學，都有學系起用「政治」命名，新名應包含「政治」，與內地接軌；亦有校友認為「Governance」應翻譯為「政務」等。他指，目前共識是英文名不變，亦料使用「政政學院」的簡稱，代表新學院無取代政政系或「殺系」，「只係擴張由學系變學院」。他強調，「政治呢個元素同呢個字未有排除」，又稱「政治唔係一個值得憂心嘅一樣嘢」。

唔係想保留政治，或者想避開政治，內地嘅著名大學清華、中山大學都係用政治，呢個唔係一個大問題。 趙志裕

趙志裕稱，新學院會使用「政政學院」簡稱，代表政政系擴張，而非「殺系」。（學校網頁）

課程學科交叉修讀 部份科目或隔年開辦

趙志裕表示，昔日三個課程是「三兄弟分家」，即一個屬政政系、兩個屬社科院，現時只是歸入同一學院，行政上有統一的單位，方便資源分配，及帶動各課程互動，而三個課程亦會獨立運作和存在。

至於成立新學院後，三個課程內容會否作出修訂、被視為敏感的科目會否刪走，趙志裕指，涉及課程內容改革，必需要諮詢老師，及成立委員會負責跟進。他強調，重組後三個課程仍然是學科自主，稱重組後非要刪走學科，但部份科目確實是較為重複，考慮是否可透過「cross-listing」的方法刪減一些資源。

他舉例，「World politics」及「International politics」科目，兩科可以隔年交替開辦；或是三個課程的學生，只需要修讀其中一科，已滿足課程要求。至於是否有其他科目供「交叉修讀」，他指，目前只是設計一個運作機制，交由各課程老師協商，「唔會話邊科要教唔洗教，唔係我哋做到。」

根據學系九月年報提到，三個課程各設聯招編號，並會共享學額。（資料圖片）

稱三課程共享學額免浪費

根據學系九月年報提到，三個課程各設聯招編號，並會共享學額。根據聯招網頁，三科合共有75個學額，政治與行政學佔37個，全球研究、數據科學與政策研究各佔19個。

趙志裕指，各課程學額比例不變，但是學額會因應課程收生情況有所調配。他舉例，如政治與行政學課程某年收生未滿額，只收30個學生，「餘下學額咪會浪費?」，若其餘兩個課程能吸引到學生，「便會將學額移過去」，反之亦然，「如果三個課程同一個school（學院），學生資源唔會太大浮動」。

被問到若課程收生不足，相關課程老師人手會否有變動，他指，三個課程的教學資源靈活分享，相信屆時即使學額有調動，都可以解決到。

有學生組成「政政合併關注組」，早前發起網上問卷，95.7%受訪師生認為諮詢不足或非常不足。（關注組平台截圖）

學生關注組批諮詢不足 促暫緩合併

關注組成員關靖豐表示，批評重組方案諮詢和解說時間不足，教務會倉卒通過。關靖豐指，課程檢討小組去年八月才向政政系會發表重組報告，未有經公開渠道發放，令校內許多學生不知悉計劃，上月23日才舉行一日公聽會，兩周後教務會就通過重組方案，並不尊重師生意見。

被問到是否反對合併，他指，要先知道政政系併入新學院後的具體情況，檢討報告雖然長90頁，卻未有細節交代，例如新學院成立後，三個課程具體教學內容；合併後如何有新的資源運用；如何確保三個課程財政獨立等。他指，希望校董會可以暫緩通過方案，校方向師生交代新學院的資源運用和發展計劃，並向師生再作詳細諮詢。

有學生組成「政政合併關注組」，早前發起網上問卷，諮詢該系師生對改組方案的意見，接獲92份問卷回覆，95.7%受訪師生認為諮詢不足或非常不足，僅 6.5％受訪者贊成合併。