髮型助理瑣事誤殺17歲少年　官稱悲劇囚51月　死者母聞判激動大罵

元朗一間髮型屋的髮型助理，因阻女同事把雪糕放入雪櫃，而與對方積怨，後來他又因踩到女同事與之爭執，後來女同事「吹雞」找朋友陪她收工，眾人再起衝突，其間髮型助理持刀傷及接送女同事的17歲少年致死。髮型助經審訊後被裁定謀殺罪脫，誤殺罪成。案件今（11日）在高等法院判刑，法官張慧玲指本案源於瑣碎事件，亦明顯是一宗悲劇，假如當時雙方節制便不會發生，但被告當時所用的刀十分鋒利，案件亦令一名年輕人喪命，判他入獄4年3個月。



死者母親聞判後在庭內大罵：「死咗一個人啊，而家仲唔洗坐咗…你個X街仔，唔會有好結果，我個仔17歲咋！」說罷便被請離法庭。(編者按：被告於2019年中被捕後一直被還柙，已囚禁逾4年，扣除假期等應已可刑滿出獄。)



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被告求情信向黃的家屬致歉

被告張斌，31歲。他被控於2019年7月6日謀殺黃智煒（下稱黃，17歲）。被告原否認謀殺罪，承認誤殺罪，但不獲控方接納。庭上透露，被告在親撰的求情信中表示希望向黃的家屬致歉。辯方亦稱他在事件中某程度上是被激怒的。

戴因嬲過頭拒接受被告道歉

張官判刑時指，本案明顯是一宗悲劇，事件源於被告踩到女同事戴澤玲的腳這件瑣事，雙方先是口角，被告再用水淋戴的口，戴則掌摑被告還擊，而戴當時聲量很大，並顯得不愉快。事件本應在此階段完結，但戴因為「嬲過頭」，拒絕接受被告道歉，繼而「吹雞」找朋友陪收工，並在髮型屋外大聲呼喝被告要求他出來。

黃被刺胸死身上無武器

張官續指被告持刀走出髮型屋的確愚蠢，但他當時並非是想報仇，雙方打鬥十分短促，期間被告刀插黃的胸口致死。當時黃只得17歲，身上沒有武器，亦非戴原本「吹雞」找來的朋友。

官稱如果雙方節制根本不會發生

張官直言：「如果雙方能夠節制，唔發咁大脾氣，根本唔會發生。」但不能忽視被告使用的刀十分鋒利，雖然當時戴一伙人有伸縮棍，惟伸縮棍不能與刀相比，事件中亦奪去一名年輕人的性命。考慮到被告開審前曾認誤殺罪，但不獲控方接納，案件亦因疫情兩度押後無法如期開審，對他構成很大精神壓力，考慮後判囚4年3個月。

被告逞兇後進入髮型屋，放下兇刀更衣離開，染血衣物亦留在案發的髮型屋內，他當晚經羅湖口岸離港。(鄧詠中攝)

被告踩到戴而口角

控方案情指，被告在元朗一間髮型屋任髮型助理，案發前數月曾和女同事戴澤寧爭執。案發當晚8時許，被告在髮型屋踩到戴的腳，兩人初則口角，被告其後以水淋戴的頭，對方則掌摑被告。

戴召朋友到場陪放工

被告之後髮型屋，戴聯絡朋友「豬紅」和「老鼠」，要求二人到髮型屋陪她放工。「老鼠」同意，而「豬紅」未有答允，但指會叫另一人到來。被告及後折返，在髮型屋東主和其妻調解下，被告向戴道歉但不獲接納。

被告拿刀向黃等人揮舞

其後「老鼠」、黃和另外兩名戴不相識的男子先後到達，戴一伙人前往髮型屋找被告。眾人之後走到髮型屋外，被告從褲袋取出利刀，向黃等人揮舞。混亂間，一名男子以棍狀物體打被告，被告則多次用刀插黃。黃之後離開髮型屋，但隨即倒地，途人見狀報警。他被送院搶救，晚上10時許去世。法醫指，黃的頭、胸口和雙手有20多處傷勢，死因則為胸部的刺傷和割傷。

犯案後即離港10天後回來被捕

被告返回髮型屋，更換身上的T恤後離開。他於案發後不足1小時離港前往內地，10天後返港時被捕，並在警誡下稱：「我自衛㗎咋，我無心殺佢」。

戴澤寧早前作供指，她曾於案發前數月與被告發生爭執，當時她打算將雪糕放入髮型屋的雪櫃，但遭被告所阻，兩人繼而以粗口對罵。此外，被告案發時曾踩到她的鞋，兩人口角，被告打開噴壺用水淋她。控方庭上播放涉案閉路電視片段，其中被告曾向戴稱：「要打嘛？我10分鐘之後番嚟。」

案件編號：HCCC306/2020