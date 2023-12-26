生命互補｜教學生英文助家長育兒　NGO不怕資源不足只怕基層無援

「生命互補教育基金」沒有政府資助、沒有雄厚後台、沒有高知名度，但在短短三年內已經無償幫助400多個有需要的家庭——既為來自基層、單親、新移民家庭的學生提供英文學習課程，又為受助學童的家長授課，向他們解釋課程理念和學習邏輯，並且教導他們如何有效地把對子女的督促融入日常生活當中。儘管目前只靠私人捐款維持營運，但「生命互補教育基金」創辦人兼行政總監謝丕慈不怕資源有限，只怕有需要的基層家庭仍不知道他們的存在，「怕我們幫助不了更多人。」



「生命互補教育基金」為受助學童的家庭授課，藉此向家長解釋課程理念和學習邏輯，並且教導他們如何有效地把對子女的督促融入日常生活當中。（生命互補教育基金提供）

支援英文學習

摒棄應試教育

「生命互補教育基金」創辦人兼行政總裁謝丕慈，本身是名專責商業事務的律師，在2005年時已經享有超過300萬元年薪，後來毅然辭去高薪厚職、放棄大好前程，專注投入教會服務，並於2014年創立義教基層兒童英文的「生命互補」事工，至2020年12月轉型成為獨立營運的非牟利慈善機構「生命互補教育基金」，希望幫助更多基層家庭。

機構以「你的孩子也是我們的孩子」作為使命宣言，主要設有三項服務。「親子館」以家庭為服務單位，希望幫助家長改善家庭關係，並且建立有利兒童健康的成長環境，當中設有發掘兒童不同潛能的的「兒童興趣班」，培養兒童自信和鍛鍊英文能力的「兒童合唱團」，治療師分享兒童成長發展需要的「家長講座及工作坊」；還有法律諮詢。「教育發展中心」則有「家長支援項目」、「兒童英文課程」、「兒童聖經課」，每逢周末會為受助家庭提供課程和小組活動，支持他們在學習和心靈上的需要。「特殊學習需要支援中心」則有為期一年 「兒童讀寫障礙課程」、「兒童語言發展課程」，以及定期的「兒童專注力及自我管理訓練小組」、「兒童生活機能暑期課程」，同時提供免費的「早期介入服務」，為基層家庭中有特殊學習需要（SEN）的兒童進行評估及治療。

輔導家長情緒

改善家庭教育

早在教會事奉期間，謝丕慈已經發現，一些英文成績落後的基層學生，資質並不比其他學生差，只是父母本身英文欠佳，又無法支付高昂補習費用，所以缺少改進的機會，而她希望填補這個空缺。謝丕慈強調，「生命互補」提供的英文課程不是「補習」，因為他們不會重複學校教學內容、不是採取應試教育，而是自行編寫一套由幼稚園幼兒班（K1）到小學六年級（P6）的教材，通過義工導師與受助學童一起閱讀英文故事書來「自學」英文。為了培養學生的閱讀興趣和習慣，她親自揀選了1,800多本涉及不同範疇的英文書籍，希望學生可以做到「三堂課看一本書，一年看十幾本書」。針對英文成績較差的學生，機構還設有俗稱「ICU」的「英文急救班」，以一名導師對一名學生的形式，進行與學校教學內容接軌的輔導，力求在半年至一年內大幅提升學生英文水平。

孩子備受家庭關注，但實際上家長才是家庭的「核心骨」、「頂梁柱」。父母若出現夫妻關係不合或情緒問題，會對家庭關係和親子關係造成極大影響。「生命互補」深諳這一道理，在重視親子關係之餘，也為家長開展「家庭輔導服務」——在處理子女的問題前，專業輔導員會先幫助家長處理自己的情緒，只有家長先提高管理壓力的能力，才能更好地明白孩子的情緒和需要，促進和諧家庭親子關係。此外，「生命互補」還為家長提供「家長和諧粉彩課」、「家長心靈茶室」等活動，讓他們適時放鬆身心。

缺乏政府補助

僅靠私人捐贈

謝丕慈認為，家長在孩子成長過程中扮演「全天候導師」的重要角色，所以尤其重視對於家長的幫助。而且，她觀察到，很多家長其實並不懂得應該如何教育子女，而是選擇簡單直接地把子女教育看似專業的教育機構負責；然而，很多機構都把把「家長」和「孩子」作為兩個獨立個體分開支援，而不是融合發展，結果事倍功半。因此，「生命互補」也要求家長上課，藉此向家長解釋課程理念和學習邏輯；並且會為家長佈置功課，讓他們學以致用，有效把對子女的督促融入日常相處當中，持續反饋、改進。

例如在為SEN學生提供的服務中，不但會為受助兒童提供培訓，也會詳細告知家長機構在做什麼、為什麼這麼做、能起到什麼效果等。而在為期一年的SEN服務課程「畢業」後，穿上畢業袍的也不是受助兒童，而是相關家長，「因為他們現在有了足夠的『彈藥』去幫助小朋友了。」謝丕慈笑言：「我們其實是幫家長，而不是幫小朋友。」

對於每月收入少於3.5萬元的家庭，「生命互補」會為學生提供免費服務，其他則會視乎情況處理。目前數百名學童當中，只有兩三人需要繳費，而學費也較市價便宜得多。不過，「生命互補」目前未有取得政府補助，僅靠私人捐款和義工熱忱維持營運，因為社會福利署外判的資助福利項目種類有限，關於兒童的主要涉及寄宿、領養、託管、虐待等範疇，而目前開放招標的兒童福利項目更只有「學前單位社工服務」。