半世紀前為港奪首面口琴世界冠軍獎牌　口琴大師何頡勳辭世

香港中華基督教青年會口琴樂團今日（24日）在官方社交媒體專頁公布，樂團理事及音樂顧問、資深團員何頡勳因病本月6日辭世。何頡勳1967年與樂團首席楊月波合奏巴哈作品，參加FIH在德國舉行的第三屆國際口琴比賽，榮獲二重奏冠軍，創下香港口琴歷史第一次世界冠軍。



口琴大師何頡勳本月6日因病辭世。(香港中華基督教青年會口琴樂團Facebook圖片）

在學時以吹口琴挑戰小提琴等傳统樂器

據口琴樂團Facebook介紹，何頡勳自幼聰穎過人品學兼優，投身社會後集工程師、發明家(至今仍擁有多項專利發明) 、教育家、天文學者於一身，陪伴着他的還有他深愛的口琴。他自中學時期開始學習口琴，並師從半音階口琴大師馮安，於學界屢獲殊榮，曾於最高榮譽的商業電台獎學金用吹口琴挑戰小提琴等傳统樂器，最後僅負於冠軍的小提琴而屈居亞軍，但已在音樂圈內為口琴打響了名堂。

何頡勳最令人深刻，是在1967年與樂團首席楊月波合奏巴哈作品，參加FIH在德國舉行的第三屆國際口琴比賽，榮獲二重奏冠軍，創下香港口琴歷史第一次世界冠軍。他多次獲國際著名口琴家Tommy Reilly指導口琴演奏技巧，1978年獲邀聯同蒙瑪指揮香港管弦樂團合作演奏Spivakovsky的口琴協奏曲，也是口琴界的首次。

樂團表示，何頡勳以其獨創的自然震音帶出感情豐富、音色暖和的琴音而為樂壇津津樂道。2007年他聯同樂團應特區政府邀請，作為代表香港文化的樂團，前赴成都慶祝香港回歸十周年的「港韻繞蓉城」音樂會中獨奏及由樂團伴奏演出，形容「成千上萬現場及電視觀眾都可以目睹他的演出，大開眼界」。

何頡勳是樂團第一半音階口琴的主力樂手，並任樂團理事及音樂顧問，服務及指導樂團超過半個世紀。樂團對他辭世深表悲痛，向其家屬致以最親切的慰問。

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何頡勳為皇仁書院1964畢業，皇仁舊生會周日（24日）發悼文，指出何在1960年加入學校口琴隊，曾在香港校際音樂節三度勇奪獨奏項目冠軍，被已故資深樂評人陳浩才評為天賦過人，情感豐富，技巧細膩，表現出獨一無二的音樂感。他在1967年在德國冠軍獎牌，曾在2007年皇仁書院145周年校慶展覽中展出。

舊生會指，他多次在母校校慶及舊生會重要活動中演出，啟發一代又一代皇仁仔追求卓越，傳承皇仁口琴的優良傳統，皇仁口琴隊至今仍是歷史最悠久、演出最出色的音樂團隊之一。

舊生會對他離世表示深切哀悼，並向其家人致以最深切慰問。「我們感激他以旋律感動人心，服務母校超過60年。」