青年聲稱陷販毒冤獄囚5年　女大狀涉妨礙司法公正　裁罪脫

青年馬家健涉販毒案被捕，他原本稱會承認企圖販毒罪，案件交付高等法院聆訊時，馬卻稱遭師爺遊說認罪，以換取同案另一被告可獲撤控。他否認指控罪，經審訊一度被裁定罪成，並判囚23年，後來上訴得直，服刑5年後獲釋。馬出獄指稱當年曾代表他的女大律師張曉惠，有要求過他抄寫口供。該女大律師否認串謀妨礙司法公正，案件早前經審訊後，今在區域法院裁決，法官裁定女律師張曉惠罪名不成立。



法官張潔宜在裁決理由指，她不接納主要證人馬家健的證供，亦對女被告張曉惠的說法有保留，故未能確定案發時的會面情況，未能肯定張是否上述串謀協議的一員，認為控方未能在毫無合理疑點下，證明張犯了本案的控罪，故裁定她罪名不成立。



張官又稱，從同意事實及該海關處理過程所見，可以肯定師爺陳強利，及另一名涉與販毒案有關的男子洪智勤等人，必然達成了協議，目的是令洪可免被檢控。



女被告張曉惠（35歲，大律師），否認1項串謀妨礙司法公正罪。同案被告、「師爺」陳強利早前承認同一控罪，被判囚3年。

女被告張曉惠(左二)在親友掩護下離開法院。(劉安琪攝)

借住址予洪收包裹而涉販毒案

馬家健早前供稱，他於2016年7月借出住址幫洪智謙收取包裹，並將拎取包裹的郵卡交給洪的朋友後，對方給他1000元。其後，馬因販毒和洪一同被海關拘捕。馬父到收押所探望他時透露，早前經洪胞弟介紹下曾與陳強利見面。

陳建議馬認罪以減輕刑期

2017年1月，馬首次在法院地牢和陳、被告見面，期間曾解釋控罪元素、刑期等；及至第二次見面，陳表示馬的案件「好難打」，相反針對洪的證供十分薄弱。陳又建議馬為了減輕刑期，「唔好拖佢（洪）落水」，因為案件牽涉越多人就越嚴重。

馬指被告在第四次會面要求他抄口供

馬當時認為：「既然無得打，梗係盡量減低刑期。」故簽署了一份類似認罪協議書的文件；於第四次會面中，被告叫馬抄寫由其提供的一份口供，意指涉案包裹與洪無關。

囚友提醒開始質疑律師團隊

馬於同年8月28日認罪，後來在囚友提醒下，馬開始質疑他的律師團隊做法並不是幫他，而是在幫洪洗脫罪名，又認為其案件的情況非如陳所言的差，故決定推翻答辯。控方之後問馬是否知悉，涉案鍾卓生律師行案發時除了代表馬外，另在一宗藏毒案中亦代表洪，馬表示不知道。

辯方盤問下承認家人收支費用不足

馬在接受辯方盤問時，承認為了換取一個較低的刑期，只要是對自己有利，他願意對法庭、海關及其代表律師說謊。辯方又指，洪弟曾多番探望馬，期間雙方達成「一招一放」協議。惟馬家人收取的費用不足，馬和洪弟因此有爭拗，而他亦最終推翻認罪，馬庭上均否認。

馬作證時仍謊稱收包裹沒有報酬

法官裁決時引述證供指，辯方指馬在庭上承認他自2016年被捕一刻開始便多次說謊，甚至在本案審訊作供時依然繼續說謊，聲稱自己代洪智謙收取包裹沒有報酬，直到盤問時才改口。馬亦曾坦言，只要是對自己有好處，他會向執法人員甚至法庭說謊。

認為馬的證供不合情理

此外，對於馬稱初時不知道洪弟替其聘請及支付律師費，又否認洪弟曾游說他認罪，但承認洪弟表示會照顧及給錢馬父。法官質疑，馬事發前只是洪弟聘請的員工，他理應不會無條件作出這樣的承諾，並替馬聘請律師卻不告知他。基於以上原因，法官認為馬家健的證供不合情理、不盡不實，並非一位誠實可靠的證人。

官指被告也不可信並有違專業守則之嫌

但法官認為被告的證供同樣不可信，如她早前供稱馬曾向她提及收取包裹有報酬，說法與馬部份手寫指示稱「沒有任何人指示」不符。被告卻不曾向馬澄清，還打算求情時向法庭講馬是受另一人指示，法官因而質疑她的做法似乎違反了大律師的專業守則。

被告有否向馬提供正確專業意見有保留

法官續指出，「一招一放」實際上不會減輕馬在販毒案的刑責，除非他表示自己是幕後主腦，否則即使他並非受洪指示收取包裹，仍必然是受其他人的指示。故此，被告撰寫的答辯商討信對馬的減刑沒有實質的幫助，法庭對於被告有向馬提供正確的專業法律意見的說法有保留。

陳強利及洪必然達成了協議

法庭雖認為陳強利及洪等人必然達成了協議，目的是令洪就該海關案件不被檢控。由於法庭不接納馬的證供，也不能穩妥地接納被告的說法，故不能肯定案發時會面的情況，更因此不能肯定被告是否上述串謀協議的一員。因此，法官認為控方並未能在毫無合理疑點下證明被告犯案，裁定其罪名不成立。

假設馬的證供確實並被接納 被告可被定罪

法官最後補充指，並假設法庭能完全接納馬的證供，基於被告不曾阻止陳強利及向馬提供恰當的意見，又自行去信律政司作「一招一放」的答辯商討等，已可推斷她是串謀協議的一份子，有份勸阻馬在針對洪的法律程序中說出真相，致力使洪不會受到檢控，並把馬的利益置之不理。在如此情況下，法官將會裁定她罪成。

案件編號：DCCC 37/2022