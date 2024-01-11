港人蘭桂坊失AirPods經澳門再轉墨爾本　網民幫尋回　事主：大癲

有沒有想過遺失的物品「這剎那在何方」？有港人去年12月30日凌晨，在中環蘭桂坊遺失蘋果無線耳機AirPods Pro 2，並同日在網上群組表示願意付出薄酬700元，惟拾獲者一直沒有聯絡。其後失主一直以手機內的尋找功能，密切監察耳機的去向，發現拾獲者帶同耳機先是「飄洋過海」到澳門，及後更飛往澳洲墨爾本。



失主今早（11日）亦無奈發文指「你贏……我放棄。」惟劇情峰迴路轉，有好心網民稱正居住最新的定位附近，可幫助他尋找耳機。其後於同日晚上，在該網民的幫助下，失主竟與拾獲者取得聯繫，並相約於3月底在香港交收。失主感嘆在貼文指，「估唔到真係搵得返。總距離7,411公里，大癲。」



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願付薄酬700元 惟拾獲者一直無聯絡

一名相信是姓李的港人，在Facebook失物群組發帖表示，於去年12月30日清晨5時27分發文指，於同日凌晨約3至4時在中環蘭桂坊遺失AirPods Pro 2及保護套，並表示若有好心人拾獲，願意付出薄酬700元。圖片顯示，該保護套疑為RIPNDIP與CASETIFY的聯名設計的「中指貓」保護套。

其後失主在今年1月3日凌晨12時24分再度發文，向網民尋求協助。其手機截圖顯示，遺失的AirPods Pro 2，已從中環蘭桂坊「過大海」至澳門的嵩正街10D號龍運大廈。「你由中環去到澳門，我都已經留咗電話聯絡，加上講到明既往不咎，而且仲有酬勞……先生／小姐你都唔歸還呢？」

最新的定位顯示，耳機正位於一間疑為正待售出的獨立屋。（網頁截圖）

好心網民︰我幫你搵，我住嗰頭

直至今早9時53分，失主發文透露最新進展，並感嘆認真厲害，「你贏……我放棄。」最初在中環遺失的AirPods Pro 2，竟從澳門「坐飛機」飛往澳洲的墨爾本。不過事情仍未完結，一名黃姓網民便於早上留言稱，「我幫你搵，我住嗰頭。」也許失主的耳機仍有一線生機。

目前失主的AirPods Pro正位於澳洲墨爾本，地址為「80 Marykirk Drive Wheelers Hill, VIC 3150」。翻查資料，該地點疑為一間正待售出的獨立屋，土地面積為760平方米，屋內有4間臥室，曾於2012年以98.5萬澳洲元出售。

1月11日晚上約8時，失主更新貼文公布好消息。（網頁截圖）

雙方相約三月底見面交收 失主感嘆︰結局峰迴路轉

於同日晚上約8時，失主更新貼文公布好消息，以及上傳數千公里以外的AirPods相片。細讀貼文的回應，原來該名黃姓好心網民，於即日內尋回拾獲者。雙方經溝通後，相約在三月底拾獲者回港時見面交收，失主亦會履行承諾，給予薄酬作為一點心意。

失主亦在貼文中感謝各位網民的關心，並指「結局峰迴路轉，估唔到真係搵得返。總距離7,411公里，大癲。」