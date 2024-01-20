今日必看8分鐘｜旺角車房起火濃煙密布｜港人筍崗辦年貨驚嘆好抵

旺角車房起火濃煙密布 消防煙霧瀰漫撲火

旺角發生火警。今日（20日）凌晨2時許，途人發現雅蘭里和弼街交界一間車房冒煙起火，於是報警求助，消防接報報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊將火撲熄，初步相信店內電線短路肇禍，起火原因沒有可疑，無人受傷，店主聞訊趕至協助調查。據了解，車房內有三輛車，幸火警中未被波及，沒有損毀。

01直擊｜港人筍崗辦年貨驚嘆全都好抵 店員：他們最愛公仔小燈籠

筍崗文具玩具禮品城位於深圳羅湖區寶安北路，以零售批發文具、玩具、精品為主，但每逢農曆新年前夕，都會成為深圳人辦年貨的地方。過去也有不少港人會北上買春聯、燈籠，今年是疫情後中港兩地全面通關迎來的第一個新年，新年將至已有不少港人北上添購年節裝飾。記者周三（17日）到筍崗文具玩具禮品城，只見一樓、二樓的店舖都掛滿揮春、紅燈籠等新年喜慶裝飾品，吸引了不少港人北上選購，一些與龍年相關的公仔掛飾最受歡迎，其中一款龍年熊貓公仔只售128元人民幣，有港人得悉後直言「平過海洋公園」。

垃圾徵費．拆局｜記者會由講解安排變押後推行 4日間如何急轉彎?

垃圾徵費原定4月1日實施，但愈近生效日期，社會對落實細節疑問反增。政府原定今日（19日）舉行記者會講解實施細節，最後變成由環境及生態局局長謝展寰宣布押至8月1日實施，謝展寰在記者會表示，為了幫助市民大眾和相關業界更了解計劃，遂向李家超提出押後。據了解，政府一直想在4月1日實施，特首李家超本周二（16日）在行政會議前見記者時，當時只提到垃圾徵費要多資訊、簡潔、鮮明、「入到屋企」，並未計劃押後。不過過去兩三日，發現連串解說未能湊效，執行部門前期工作主要向清潔工及物業管理解說，而非一般大眾，環境保護署主事官員鋸拖把棍論及「若不想弄清楚幾時都不清楚」，更無濟於事。綜合消息指，政府高層多次開會後，李家超今早拍板，果斷押後推行。

天文台｜今日最高24.6度 成半世紀最暖大寒 下周寒潮到跌至8度

天文台｜今日（20日）是二十四節氣的大寒，本應有凍到極致的意思，不過天文台預測今日日間溫度溫暖，截至下午三時半，市區最高氣溫為24.6度，成逾半世紀最暖的大寒。天文台預料，隨著一道冷鋒橫過廣東沿岸，明早（21日）氣溫顯著下降，市區氣溫由今日日間最高氣溫25度，降至明日清晨15度；受強烈冬季季候風及高空擾動影響，預計下周二（23日）及周三（24日）市區更降至8度，新界地區更達「嚴寒」級別，新界嚴寒，風勢頗大、有幾陣雨，濕凍加上風寒效應，天文台指身體感覺溫度會比實際氣溫低。

尖沙咀海員俱樂部重建項目 用葵涌地盤鋼筋 屋宇署展開調查

屋宇署去年9至11月接獲市民舉報，指中間道11號海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題。根據項目註冊結構工程師向當局呈交合共17個批次的鋼筋測試報告，均顯示符合規定，並無發現鋼筋質量問題。不過當中一個鋼筋測試報告顯示，該批次源自本應使用於葵涌打磚坪街105-113號發展項目的鋼筋，項目註冊結構工程師建議，隨機開鑿並抽取鋼筋樣本進行測試，以證明符合標準。屋宇署表示，當局會就事件進行調查，若發現有人或承建商違反《條例》的規定，定必嚴肅跟進。

8警涉襲露宿者︱被指向CCTV鏡頭拋濕紙巾 女警：想趕走黑色嘢

8名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當，和誣衊露宿者藏毒等，被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10罪，案件今(19日)在區域法院續審。庭上播放多名被告的錄影會面片段，其中涉嫌在案發時向CCTV鏡頭拋濕紙巾的女警，在錄影會面中解釋指當時是想趕走在鏡頭上的「黑色野」，並稱因「我唔鍾意」才趕走該昆蟲。

男廁定女廁？雪榚店廁所貼「雲朵三角形」 性別搲爆頭 答案是…

這樣設計真的好嗎？馬來西亞有雪糕店的廁所標誌，採用雲朵配合等腰以及倒等腰三角形以分辦男女廁，不過這樣的標誌卻令人一間「搲爆頭」，傻傻分不清性別，事件引來網民熱議。不少人大感疑惑，無奈問「很混淆，如果尿急怎麼辦？」；亦有人笑稱「我覺得男廁在左邊，因為女人永遠是對的（Right／即右方）」。