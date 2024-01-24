解款員遭刺殺案　事主傷口深10.6厘米　前同事謀殺罪成囚終身

衛安（Guardforce）解款員於3年前在將軍澳站櫃員機工作時，遭一名前同事用生果刀刺頸死亡，該前同事逃走時亦傷及另一名衛安的護衛員。陪審團昨（23日）裁定該前同事謀殺及襲擊等兩罪成。案件今（24日）在高等法院判刑，法官陳仲衡提及死者身上有深達10.6厘米等傷口，考慮到被告過去有襲擊相關的案底，就兩罪判被告終身監禁。



被告張文港（現34歲），被控於2020年9月1日，在香港謀殺李詠豪(34歲)；並於同日在將軍澳站11號舖，襲擊劉寶榮，致造成他的身體受傷害。庭上透露，被告否認謀殺罪但承認誤殺罪，惟不獲控方接納。

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陪審團未接受因精神失常殺人

法官判刑時指，被告和死者本為同事和朋友，其後關係因發生一些不愉快事件而變差，被告亦因而離開衛安。另被告自行買刀後，於案發當日刺傷死者後又踢他頭部，更襲擊死者的同事。辯方在審訊時提出被告因精神失常殺人，惟從陪審團裁決可見此說法不獲接納。

被告過去有襲擊案底

對於辯方呈上多封被告家人撰寫的求情信，指被告非一個暴力的人，本案僅屬個別事件。法官並不接納此說法，指被告過去有襲擊相關的案底，當時獲判處社會服務令。

死者傷口深達10.6厘米

法官又指，被告在案發前曾到家品店買刀，驗屍報告亦顯示死者身上有傷口深達10.6厘米，就謀殺罪判處其終身監禁；至於襲擊他人致造成身體傷害，被告過去有相類型案底，則判囚6個月，兩罪刑期同期執行。

被告透露與李原是亦師亦友

被告審訊時自辯曾透露，他有一個悲慘和不愉快的童年，自13歲起接受精神治療。被告在衛安工作時認識死者李詠豪，初時兩人亦師亦友，後來因工作上的誤會而決裂。被告更因而有情緒低落和有自殺念頭，他最後為了遠離李而於2018年6月離職。

坦言有同性傾向但無親密關係

及至2019年7月，被告轉任巴士司機。被告自言當時情緒並不穩定，會以「灌腸」方式自殘，借助痛苦麻痹自己。被告又坦言，他有同性的傾向，但他與李並無親密關係。

與李相遇覺得受傷及被挑釁

案發前數天他在旺角與李相遇，李當時不友善的令他覺得受傷和被挑釁，他因而到家品店買刀以「保護自己」。被告又認為，李想逼他上絕路，一直有與李「同歸於盡」的念頭，但稱案發時無意圖殺死李。

案件編號：HCCC 221/ 2021