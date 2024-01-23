解款員被殺案　前同事決裂後未釋懷　再遇觸動行兇　謀殺傷人罪成

解款員在將軍澳站櫃員機工作遇襲，被人用生果刀殺死，同行同事嘗試制止兇徒亦告受傷。兇徒現場留下一鞋一襪。警方事後拘捕疑兇，並發現他與死者曾一同共事。該前同事否認謀殺及傷人，自辯時透露他原與死者「亦師亦友」，後來因誤會而決裂，他之後一直未能釋懷，更曾以「灌腸」等自殘方式減壓，亦曾接受治療。兩年後他再遇上死者，情緒又再觸動，便買下刀，但強調無謀殺之意。陪審團今早（23日）於高等法院退庭商議，裁定被告兩項謀殺及傷人罪均罪成，案件押後明判刑。



被告張文港（現34歲），被控一項謀殺及一項傷人罪，指他於2020年9月1日，在香港謀殺李詠豪(34歲)；並於同日在將軍澳站11號舖，襲擊劉寶榮，致造成他的身體受傷害。庭上透露，被告否認謀殺罪但承認誤殺罪，惟不獲控方接納。

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案發前數天曾向李大叫

控方開案陳詞指，被告與李曾在（Guardforce）任護衛員。被告2018年6月離職，並轉任巴士司機。案發前兩天，李乘坐公司車途經旺角時，被告突然出現在車外，大力拍打車窗並向李大叫。同日稍後時間，被告到其住所附近的家品店購買了一把刀。

趁李工作時用刀刺李的頸

案發當天，被告下班後回家更衣，戴上口罩和鴨舌帽後，前往不同的地鐵站，最終在將軍澳站的一個櫃員機找到李後，被告從背包取出刀，並刺向李的頸部，李即倒地，他的兩名同事嘗試制止但失敗，被告襲擊其中一人成功逃脫，卻在現場留下一隻鞋及一隻襪。

與李原本亦師亦友

被告自辯時稱，他幼年曾遭父親家暴，自13歲起接受精神治療，後來到衛安工作時認識李，初時兩人亦師亦友，後因工作上的誤會而決裂，短時間內關係惡化。他因而情緒低落，並有自殺念頭，最後為遠離李而於2018年6月離職。他之後有就其情緒問題到聯合醫院精神科求診，並獲處方藥物。

曾以灌腸方式自殘

被告於2019年7月轉任巴士司機，但情緒仍不穩定，會以「灌腸」等方式自殘，希望能借助痛苦麻痹自己。被告承認有同性傾向，但他與李並無親密關係。

認為李的眼神不友善想迫上絕路

案發前數天被告在旺角見到李，認為李望向他的眼神很不友善，令他覺得受傷和被挑釁，便到家品店買刀以「保護自己」。他又有跟蹤李下班，又認為李想逼他上絕路，一直有與李「同歸於盡」的念頭，但稱案發時無意圖殺死李。

案件編號：HCCC 221/ 2021