雪中送炭計劃不為「交數」　基金會盼保持溫度　建構共學網絡

陳廷驊基金會透過策傳舍於2020年推出「雪中送炭計劃」，至2023年圓滿結束。基金會向每間機構提供以75萬為上限、一筆過發放的資金，而受資助機構要參與夥伴同行計劃，基金會最大特點是不會要求申請人「交數」。2020至2023年期間，基金會收到超過500個申請，而計劃合共有50間小型非牟利機構獲資助，陳廷驊基金會高級項目經理廖嫣婷（Tammy）表示，雖然計劃經已結束，但期望當中所建立的溫度不會因而暫停。



陳廷驊基金會透過策傳舍於2020年推出「雪中送炭計劃」，至2023年完滿結束。（左起：陳廷驊基金會高級項目經理廖嫣婷Tammy、陳廷驊基金會信託人及策略總裁張添珞 Karen、專注不足／過度活躍症（香港）協會執行總監伍敏姿 Marcia）（余月明攝）

陳廷驊基金會與坊間較為傳統的基金會不同，「雪中送炭計劃」的資助對象為全年總開支為1,000萬元或以下之小型機構。協會不會要求申請人「交數」，在面試時只會問申請人過去的工作、有何困難等軟性問題，不會過問受惠人數、KPI（關鍵績效指標）等數字，申請人唯一條件只有「參與夥伴同行計劃」，而資助金額亦早於夥伴同行計劃前已發放。為免造成機構不必要的壓力，基金會只會作基本監察，每半年及12個月機構只需就其資金流向情況填表，沒有額外報告提交。

Tammy形容要由500個申請中作篩選相當頭痛，但當中所重視的不外乎兩個原則：該機構是否與基金會理念一致；疫情期間機構如何披荊斬棘驚，如何活用新方法、靈活性去渡過難關。

基金會為穿針引線的角色 提供適時支援

Tammy表示，疫情期間大家都很無助，惟社會上有不少熱心的社福機構未有得到社署的資助，需要單打獨鬥，但仍抱有使命，故基金會成為一個「穿針引線」的角色，為其提供一適時適當的支援。當中曾申請計劃而未獲資助的機構，基金會都會與其保持聯絡。

她表示，計劃中的「夥伴同行計劃」並無甚麼「星級講師」，分享經驗的全是計劃中「原汁原味」的夥伴。而在「夥伴同行計劃」她收獲到兩個驚喜：小型社福機構之間可以互相交流營運策略，例如如何在取得穩定資助、如何衡量社會效益等，從而跳出機構本身的舒適圈；現時社福議題複雜，不同類型／社會議題相關的機構亦可一同交流，結構性地「connect the dots」，令其可更善巧地思考社會議題。

她又指，基金會背後所建立的信任從不是以一個「金主」的角度去面對一些機構，更是以一種「同行」的態度與機構相處。她提到，陳廷驊基金會發放金額的模式於坊間較為少見，但亦見逐漸有更多傳統基金會態度變得開放、更願意提供轉身機會予小型機構，她期望可透過更多此類分享，向業界倡議及互相揣摩這種模式，亦希望資金的機制上可以慢慢放寬。

被問及未來基金會有何計劃，她就表示仍處於一個探索階段，但就期望「雪中送炭計劃」所建立溫度不會因而磨滅，目前仍在建設一個網絡供50個機構在平台交流、溝通。基金會由去年6月至今有3場自由參與的活動，活動除了會向該50個機構招手繼續參加活動外，該50個機構都可以介紹其他小型機構進入共學的網絡，參與反應亦相當不錯。

Tammy表示，基金會成為一個「穿針引線」的角色，為機構提供一適時適當的支援。（余月明攝）

基金會：期望提供資金外的協助

陳廷驊基金會信託人及策略總裁張添珞（Karen）提到，基金會有不同的模式為有需要人士提供協助，而所有計劃都是以「雪中送炭計劃」的理念運行。她提到，創辦人陳廷驊的一個價值觀是「想到自己，想到對方」，期望以「信任」去做慈善。

她提到，陳廷驊曾言「對方（申請人）係真係假其實唔係最重要，我地出嘅本心係真嘅。」故計劃與其說是因為疫情而誕生，不如說是基金會「利用」疫情見到更多人的燃眉之急而作支援。她相信，即使疫情緩和，基金會仍有很多空間去做類似的計劃。

Karen亦有提到，基金會一直都思考協會除了可在資金上提供協助外，還可以為機構做多些甚麼。她指，支持核心夥伴計劃4年前已經開始進行，並會為一些剛起步或有樽頸位的小型非牟利機構提供營運資金，同時梳理機構內部的問題，「（機構）學到嘅知識係要時間去儲，不停去做programme時，係唔會有時間去反思自己有咩問題。」她期望基金會不止是與機構渡過目前的難關，更希望可以令機構發揚光大。

Karen期望基金會不止是與機構渡過目前的難關，更希望機構可以發揚光大。（余月明攝）

計劃令受助者感「人間有情」

專注不足／過度活躍症（香港）協會執行總監伍敏姿（Marcia）有參與是次計劃，獲資助約28萬元。協會於2006年成立，實行會員制，由成立初期只有8個家庭會員，至今已增至約1,700個家庭會員，不過服務對象就不限於會員。協會多數會為家長、小朋友等提供相關協助，亦會舉辦講座、朋輩1對1、專注力訓練、體驗性活動等，Marcia自己也是ADHD兒童的家長。

她提到，疫情期間，協會在當年第2季發現只剩下5個月的營運資金，於2019年有約30萬捐款或籌款，去到2020年就只剩4萬，加上當時有一位全職員工，令其當時感到絕望「唔知喺邊到搵錢。」如果沒有資金、未能提供行政支援，中心就「咩都做唔到。」

她表示，疫情對機構而言是一大挑戰、更是對本身有服務需求的家長最大的挑戰。若協會未能舉行活動，或會令服務對象處於「困獸鬥」、甚至有訴諸暴力等問題出現，影響其精神健康。

Marcia表示，「雪中送炭計劃」的面試與一般慈善機構不同，感覺輕鬆自在。（余月明攝）

她表示，在此計劃前從未成功申請過任何基金，同時亦會有其他中小型機構會一同競爭，而「雪中送炭計劃」的面試與一般慈善機構不同，感覺輕鬆自在，「無問我地計劃要做啲咩、無問我地受惠人數要幾多、甚至無問我地啲社會效益係點⋯⋯佢淨係問我地以前做過啲咩，而家面對咩困難同挑戰、有啲咩需要幫手。」

她提到，與機構基金會溝通時「佢哋即刻就明」，令其感到被接納及信任，亦是在其他基金面試時未有感受過的。她亦提到陳廷驊基金會效率高，大約2個月就收到資助，被完全信任的感覺很強烈。

她哽咽指，計劃令其感「人間有情」，自己作為一個受惠者角色，「有少少係好辛苦去爭取一啲比人施捨嘅感覺。」除了計劃中的夥伴同行計劃令其透過交流「取經」、了解更多營運上的處理外，她在申請其他基金時亦變得更有信心，「我地會盡力話比佢地(基金)知點解我地要做呢樣野……有基金唔同我地妥協，我地都唔會同佢地妥協，因為我地目的係要幫一班有需要嘅人時，唔應該將基金會嘅要求擺喺佢地嘅需要之上，咁樣會係本末倒置。」

▼「雪中送炭計劃」活動照片 ▼

