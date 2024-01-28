妮歌潔曼《Expats》來港取景　本地卻無得睇　有撐傘畫面惹揣測

有外媒報道，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）2021年8月來港拍攝的劇集《Expats》（外籍人士）本月26日在影視串流平台Prime Video播放，惟香港地區用戶未能收看。



《Expats》劇中有2014年雨傘運動時夏愨道撐傘畫面。有電影業界人士指出，一部劇集不在一個地區播放，主要原因可以有兩個，一是該地區「受眾不足、無市場」，或因有不必要風險，但認為難言事件會否影響外地團隊來港拍攝意欲，「原因都係要問返片主，我覺得係呢件事上無謂作揣測。」



《Expats》故事發生2014年香港

據法新社報道，妮歌潔曼於2021年8月來港拍攝的劇集《Expats》，本月26日在影視串流平台Prime Video播放，惟香港地區用戶未能收看。法新社曾就此向亞馬遜查詢原因，截稿前未獲回覆。《Expats》改編自韓裔作家李倫京的暢銷小說《外籍之人》（The Expatriates），故事發生在2014年的香港。

翻看Prime Video於2023年12月於其YouTube頻道發布該劇的預告片，當中包括多人在夏愨道撐起雨傘的畫面。據介紹，這部劇集圍繞三名女性於2014年在港的生活，當在劇中他們遇上一系列改善生活的事件，每個角色都嘗試在責備和責任之間尋求平衡。

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田啟文料兩大原因：受眾不足無市場或有不必要風險

香港電影工作者總會發言人田啟文估計，一部劇集不在一個地區播放，可以是基於兩種考慮：一是該地區「受眾不足、無市場」，二則是有不必要風險。不過他坦言，劇集不在香港播放，也可基於其他原因，認為難言事件會否影響外地團隊來港拍攝意欲，「原因都真係要問返片主，我覺得係呢件事上無謂作揣測。」

他也提到，《外籍人士》在疫情期間來港取景，當時也為本地的電影工作者提供工作，令他們有所抒緩，故此也非常關心為何劇集未有在香港播放。

田啟文估計，一部劇集不在一個地區播放，可以是基於兩種考慮，一是該地區「受眾不足、無市場」，或因有不必要風險。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

文化體育及旅遊局表示，當年電影服務統籌科提供外景拍攝協助歷時一年多，而拍攝提供機會予本地團隊參與國際影視製作。政府發言人回覆則指，現時《電影檢查條例》只規管電影上映，不適用於串流或互聯網平台。

翻查資料，妮歌潔曼在2021年疫情期間由澳洲乘坐私人飛機來港拍攝《Expats》，並獲豁免檢疫，一度引起社會關注。商務及經濟發展局當時稱，妮歌潔曼已按規例獲豁免隔離檢疫，到港進行與指定專業工作相關的活動，當局會確保有關人士遵守指定防疫措施及包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等在內的條件。