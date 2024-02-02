中大政政系通過落實重組　新學院名無政治　關注組憂有學科遭融合

逾50年歷史的中文大學政治與行政學系落實重組方案，中大校董會昨（1日）議決通過，學院名稱敲定為「政務與政策科學學院」，簡稱為「政政學院」。



學院名稱應否包含「政治」一詞，在諮詢過程存有分歧，身兼中大校董的社會科學院院長趙志裕接受查詢時表示，最終採納「政務」一詞，原因是翻譯上較為貼切，符合學院的學術定位，支持起用這兩個字的人數較多，而贊成用「政治」的老師亦未有堅持己見。



有學生關注組則批評，校方未有接觸聆聽學生意見，擔憂合併後有部分課程遭「融合」，促盡快公布落實細節。



有逾50年歷史的中大政治與行政學系計劃重組，拼入新成立的學院。（資料圖片）

院長：贊成用「政治」老師未有堅持己見

根據重組方案，原屬中大社會科學院的「政治與行政」（GPA）、「全球研究」（GS），以及「數據科學及政策研究」（DSPS），將一併納入新學院。社會科學院院長趙志裕透露，校董會最終通過新學院名稱，採用上月獲教務會通過的「政務與政策科學學院」（School of Governance and Policy Science）。

他解釋，中文名稱使用「政務」一詞是由於翻譯得較為貼切，符合學院的學術定位。至於不用「政治」的原因，他否認因字眼敏感，重申內地有學院或學系名稱均包含「政治」字眼。他指，贊成使用「政務」一詞的政政系老師、校友及學者較多，而贊成用「政治」的老師亦未有堅持己見。

三課程學額不變 委員會尚商討課程安排

有關學額及師資分配，趙志裕稱三個課程的學額大致跟隨去年的學額不變，若某個學科收生不足，會將剩餘學額調撥至社科院其他課程，並優先分配給新學院的其他學科。他早前提及三個課程的學科，可隔年交替開辦，或是「交叉修讀」，他表示三個課程的課程委員會尚在商討安排。

趙志裕稱，新學院會使用「政政學院」簡稱，代表政政系擴張，而非「殺系」。（學校網頁）

關注組：校方未接觸了解學生意見

中大政政合併關注組成員關靖豐指，自去年12初教務會通過重組方案，已感到「好難挽回」。他表示，校方未有了解學生意見，基本為零接觸。而唯一「接觸」是關注組曾去信專責小組及教務會，要求公開提交教務會並獲通過的新學院計劃，然而社科院院務室卻透過電郵向關注組索取成員名單、是否註冊社團等資料。他批評校董會會議的時間、地點及與會者等資訊均為保密，形容在「黑箱」中進行。

另外，他指出專責小組於2022年8月提交有關新學院的研究報告中，就新學院命名的建議中並無「政務」一詞，而學校諮詢會議（Town Hall Meeting）中亦未提及。政治與行政學系曾先公布新學院暫名為「政治管理與政策科學學院」，但其後呈交上教務會的學院命名有修訂，臨時改為「政務與政策科學學院」。

中大政政合併關注組成員關靖豐指，自去年12初教務會通過重組方案，已感到「好難挽回」。（資料圖片）

學院問卷調查代表性不足 擔憂有課程遭「融合」

他表示，關注組曾發起民意調查，收回92分問卷，逾九成五師生認為合併計劃資訊不足或非常不足，相比院方所進行一個月的問卷調查並收回66份結果，其中只有15份來自本科生，認為後者的代表性不足。

面臨重組，關靖豐要求校方盡快公開合併計劃細節，尤其三個學科在財政分配方面，能夠如何獨立運作。他亦關注，合併後部分政治與行政的課程例如政治哲學、政治理論，由於與另外兩個學科的重合度低，有機會被「融合」。