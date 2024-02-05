老婦煮食時失知覺　機電署調查揭用節能環變製毒氣室　呼籲停用

撰文：江麗盈
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一名70歲老婦早前在家使用氣體煮食爐後失去知覺，隨即送醫，經機電署初步檢查，發現該煮食爐的兩個爐頭上均加裝稱為「節能環」的非原廠配件，加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升引致意外。機電署及海關指，收到相關資料後，隨即於全港多區店舖進行巡查，並未發現「節能環」在市面上出售。

機電署指，煮食爐使用「節能環」時排放出的一氧化碳會明顯增加，早前也已有多宗使用「節能環」而導致一氧化碳中毒的意外，呼籲市民停用氣體煮食爐的「節能環」，以免發生一氧化碳中毒意外。

機電署指，煮食爐使用「節能環」時排放出的一氧化碳會明顯增加。（資料圖片／政府新聞處）

用節能環兼室內通風不足　致一氧化碳水平上升

屯門醫院向衞生署衞生防護中心通報一宗一氧化碳中毒個案，一名70歲老婦於2月3日在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，隨即被送往屯門醫院，她其後轉送東區尤德夫人那打素醫院，現已出院。

經機電署初步檢查，涉事氣體煮食爐的兩個爐頭，事發時均加裝通常稱為「節能環」的非原廠配件，再加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升引致意外。機電署及海關收到相關資料後，隨即於全港多區店舖進行巡查，並未發現「節能環」在市面上出售。

屯門醫院向衞生署衞生防護中心通報一宗一氧化碳中毒個案，一名70歲女子於2月3日在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，隨即送院。（資料圖片）

機電署：節能環沒有聲稱節能效果

機電署表示，早前已有多宗使用「節能環」而導致一氧化碳中毒的意外，測試結果也證明煮食爐使用「節能環」時排放出的一氧化碳會明顯增加，大幅超出「住宅式氣體用具基本安全評估」的安全標準上限，且沒有聲稱的節能效果。

一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；曝露於高濃度一氧化碳則可能令人出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

署方呼籲市民停止加裝或使用「節能環」等非爐具生產商供應的原廠配件，並在使用氣體煮食爐時必須保持廚房的窗戶及抽氣扇開啓，以便有足夠的空氣流通。

海關也表示，根據《消費品安全條例》，任何人不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。市民如發現有關「節能環」的資料，可向海關作出舉報。

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