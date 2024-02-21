三隧分流｜紓緩方案成效符政府預期　大欖隧道料明年5月推易通行

為紓緩行車隧道擠塞問題，政府於去年分別推出「易通行」、「633」固定收費方案，及「分時段收費」方案。運輸及物流局的數據顯示，在實施三隧分流方案後，西隧車流量增加18%，紅隧跌6%，東隧沒變化，局長林世雄表示，方案實施後的成效符合政府預期；他又指，大欖隧道專營權屆滿後，將於明年5月實施易通行。



▼2023年12月18日 三隧分流第二階段實施後首個工作天▼



林世雄：「633」助縮小三隧收費差異

林世雄表示，去年8月2日接管西隧後，第一步在三個區域公路中心實施「633」固定收費計劃，即西隧私家車收費減至60元，紅隧及東隧調整為30元；過海的士劃一收25元。他表示，633是過渡方案，旨在縮小三隧收費之差異，讓駕駛人士逐步適應新的收費安排。

他指出，在633固定收費計畫實施後，平日每日過海雙向車流量維持約26萬輛，與實施前的車流量相若。當西區海底隧道雙向交通流量增加約18%至約79,000輛車；紅磡海底隧道的雙向車輛數量減少約 6%，至約105,000輛； 東區海底隧道的雙向車輛數量大致持平，約76,000輛，他表示，此結果符合政府的預期。

633固定收費計畫實施後，平日每日過海雙向車流量維持約26萬輛。

實施分時段收費方案後車龍減少逾1公里

另外，實施分時段收費後，私家車和電單車的通行費會根據時段而變動。平日私家車通行費從20元到60元不等。的士全日劃一收費為25元，而其他商用車輛，包括貨車和巴士，全天劃一收費為50元。

林世雄指，實施計劃後，今年1月平日每日過海雙向車流量維持在約27萬輛次，與實施前的水平持平。西隧的雙向車流量增加12%至約10萬輛，紅隧及東隧的雙向車流量則分別11%至約95,000輛及8%至約73,000輛。他表示，情況同樣符合政府預期，並更有效運用三隧的容量，並理順過往因收費差異而造成的過海交通分布不均的情況。

實施分時段收費後，今年1月平日每日過海雙向車流量維持在約27萬輛次。

他提到，隨著社會及經濟活動進一步恢復正常，去年12月每日雙向過海車流量增加約27萬輛，與疫情前相若。而政府下一階段在去年12月17日起實施分時段收費，有助壓制及分流過海交通繁忙時間，進一步改善過海交通。

他表示，633方案實施前、實施後，以及分時段收費實施後，三個路口的高峰期車流量佔日車流量變化不大，三者比例分別為：西區海底隧道 41%、41% 和 39%；紅磡海底隧道為31%、31% 及 33%；東區海底隧道分別為 38%、39% 和 40%。

運輸及物流局局長林世雄稱，明年5月大欖隧道推易通行。（資料圖片/黃浩謙攝）

而為進一步評估收費的成效，運輸署分析繁忙時段的整體過海車量及車龍長度。林世雄指，今年1月三隧繁忙時段的整體客流量平均下降約3%；在繁忙時段前後的半小時內，整體過海車量平均上升約4%，可見部分駕駛人多選擇以較低收費水平過海。

在車龍方面，他指繁忙時段紅隧和東隧的排隊情況分別減少超過1公里和0.5公里。在佔全天近80%時間的繁忙時段外，三隧交通大致暢通，鄰近區域管制中心入口處的非過海交通亦顯著改善，又指新收費已達致理順過海交通及善用隧道容量的政策目標，為私家車駕駛者、公共交通業界、商用車業界、過海巴士乘客帶來好處。

易通行料於明年5月在大欖隧道推行

林世雄表示，去年易通行實施後，隧道整體交通流量與實施前大致相同，對於繁忙時間交通需求超過其容量的隧道；整體汽車行駛速度並沒有因易通行的實施而出現明顯變化。

他又指，大欖隧道的專營權將於2025年屆滿，料屆時政府收回隧道後推行易通行。