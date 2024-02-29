東華學院考慮申請成為應科大 有意進駐北都設綜合校舍
撰文：胡家欣
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新一份財政預算案提到，預留一億元啟動資金協助自資院校成立「應用科學大學聯盟」，東華學院校長陳慧慈今日（29日）出席傳媒茶聚時表示，積極考慮加入聯盟，同時會考慮申請成為應用科學大學。教育局早前已公布申請符合應科大的資格，她認為東華的條件符合，但仍需與局方商討了解詳情，以確保達到要求。
陳慧慈指，東華學院會「兩條腿走路」，除考慮申請成為應科大，亦會繼續申請升格為私立大學。
陳慧慈早前曾表明爭取2025年升格為私立大學，該校早年憑職業治療學科獲得一個學科評審資格（PAA)，至今尚欠科學及社會科學科的兩個PAA。
她指，期望今年內或明年初，取得兩個學科的PAA，25/26學年正式申請升格為私立大學，形容距離升格的目標「越走越近」。
多間院校有意加入「北都大學教育城」，陳慧慈指，東華有興趣進駐北都，在教育城設立綜合型新校舍，包括結合社區健康中心、研究中心、宿舍、實驗室等。她指，無意整間校舍搬入北都，會繼續保留市區校園作教研用途。
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