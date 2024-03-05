預算案｜千億赤字　議員倡檢視開支　學者促善用資源：諗多啲

新一份《財政預算案》預計今個財政年度赤字1016億元，同時宣布將發債1200億元，前財政司司長曾俊華也撰文關注財赤情況。立法會議員、基本法委員會委員李浩然今日（5日）表示，曾俊華與陳茂波兩任財政司司長均關心香港財政，當中一位覺得財赤或屬趨勢，一位則覺得是周期性，李浩然認為，最好展開深入研究，檢視回歸以來的財政收入及開支，探討如何令兩者配合。



港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝則指，單單研究不足以應對，更需要有行動。不過，他表明認為不應該取消有需要人士的服務，但當局可以考慮如何做得更精準、或減少浪費。



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李浩然在電台節目表示，財赤屬周期性或結構性，要視乎之後會否扭轉虧損，如果之後會扭轉，不再有赤字，即屬於周期性。他又指，如長期赤字或不符合基本法列明的「量入為出」，但如果財赤只是維持數年，屬於周期性則不會抵觸。

他亦坦言，香港也正面對結構性財赤的壓力，因香港的人口有結構性改變，隨著老齡化未來加劇，醫療、社福開支會增加，而香港的國際地位也有改變，或會影響經濟結構，認為政府需要檢視。他又指，自回歸以來，港府不曾檢視過財政開支，建議政府開展深入研究，檢視收入及支出結構的改變，探討如何令兩者相配合。

財政司司長陳茂波2月28日發布新一年的財政預算案。（資料圖片／盧翊銘攝）

立法會議員、基本法委員會委員李浩然。（資料圖片／黃浩謙攝）

提到曾俊華撰文關注本港進入結構性財赤的年代，擔心未來「債冚債」。李浩然表示，曾俊華與陳茂波均非常關心香港財政，但一位覺得財赤或屬趨勢，一位則覺得是周期性，最好是展開研究。

對於陳茂波任期內未必能扭轉財赤，李表示，若然財政能盡快回復，當然讓人好歡喜，但指「唔可以就咁用某一任（財政司司長任期）去劃線。」他強調，當局要視未經濟周期及情況，有應對措施，「唔係經濟周期咁長，唔做任何措施。」

前財政司司長曾俊華早前在社交平台撰文，關注本港進入結構性財赤的年代。（資料圖片）

李浩然認同政府發債用於建設而非日常開支，但提醒政府要留意發債原則，包括要留意自身能力，佔本港GDP、財政的比例，對未來經濟結構發展的影響。他指有些地方會透過發債推動新興產業，現時政府發債也是一個方向，符合香港現時經濟情況。

至於基建工程延誤或超支帶來的影響，他稱，由於有債務及融資，工程時間表或進度上都要有更好的管理。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝。（資料圖片）

葉兆輝在同一節目表示，現屆政府對財赤情況比較樂觀，但按現時軌跡，他暫時見不到當局有任何方法能平衡赤字。他續指，單單研究不足以應對，更需要有所行動。

他認為，不應該取消有需要人士的服務，但可以考慮如何做得更精準、或減少浪費。以2元乘車優惠為例，葉兆輝指計劃本身有很多社會作用，能鼓勵長者出行，將生活空間擴大，而計劃也為服務供應者帶來龐大生意容量。

他建議，政府可與服務供應者商議，以團購方式索取折扣回贈，「六折、七折都不為過，唔係咁（2元乘車優惠），（服務供應者）無咁多生意，係資本市場好合理要求。」他促政府要「諗深啲、諗多啲、唔好咁懶」，要找方法將有限資源發揮最大作用。