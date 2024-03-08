盛事統籌協調組爭取盡早公布下半年名單　黃偉綸︰主動出擊搶盛事

政府「盛事統籌協調組」於今日（8日）召開會議，協調組於會上討論旅發局擔任「第一站聯絡窗口」，亦檢視如何訂定及更新香港盛事年表，並爭取盡早公布下半年的盛事項目名單。



同時為加強盛事的宣傳，港台將製作節目《盛事傳城》，每日透過電視、電台及網上平台介紹。財政司副司長黃偉綸指，香港今年共有接近150項盛事舉行，政府會更主動出擊，爭取各項盛事落戶香港。



由財政司副司長黃偉綸擔任組長、文體旅局局長楊潤雄擔任副組長的「盛事統籌協調組」，於今早召開會議。協調組於會上討論旅發局擔任「第一站聯絡窗口」，促進盛事在港的工作進度和安排。旅發局相關專組已投入運作，提供第一站支援，主力與活動主辦機構聯繫，並就活動方案初步評估，包括相關盛事在香港舉辦的效益、所需的配套安排等，亦會聯同業界或專家、政策局、部門或相關法定機構合作向政府提交建議。

盛事三大考慮因素︰旅客市民吸引性、全球曝光度、展示香港策略地位

協調組亦檢視如何訂定及更新香港盛事年表，基於三大考慮因素作估計，包括是否能夠吸引市民和旅客參與、能否幫助香港在全球營造正面曝光，以及是否能夠展示香港的策略地位。協調組同意爭取盡早公布下半年的盛事項目名單，讓旅遊、酒店、餐飲、零售等行業掌握情況，把握盛事帶來的商機，提早策劃、籌備及宣傳，把人氣變為財氣。

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《盛事傳城》日夜透過電視、電台及網上介紹資訊

協調組並重點討論加強盛事的宣傳，營造全城投入、享受盛事的氛圍。港台向協調組介紹全新製作的多媒體雜誌式資訊節目《盛事傳城》，每日透過電視、電台及網上平台介紹城中盛事的最新資訊及宣傳工作。節目將在港台電視31及32每日播放；港台第一、第二、第三、第五台及普通話台的不同節目，亦會播放宣傳聲帶。

黃偉綸表示，香港作為亞洲的盛事之都，今年共有接近150項盛事舉行，上半年佔逾80多項。他指各類盛事吸引世界各地旅客訪港，帶來龐大經濟效益，為香港帶來無形的好處，例如令香港在全球正面曝光、鞏固及提升香港國際城市地位。他並強調，政府會更主動出擊，爭取各項盛事落戶香港，加強統籌和協調，確保盛事得到充足的跨部門支援，繼續多管齊下推動盛事經濟。