社協調查指雙程證人士身心健康告急　英姐為患癌夫：洗廁所都可以

撰文：余月明
出版：更新：

社區組織協會與聖方濟各大學今日（10日）公布雙程證人士工作及生活進行問卷調查結果，受訪者自評身心健康的得分平均為43.37分，既不合格亦略低於平機會四年前的同類調查得分。負責調查的學者指出，受訪者身心狀況已到臨界點，必須要好好關注。

持雙程證訪港的英姐，有一位患末期肺癌的丈夫，她很希望可以留港工作、照顧家庭，惟心態上已偏向放棄，稱「我唔放棄又點？都已經無路行。」

九成受訪者有就業及經濟困難

社區組織協會聯同聖方濟各大學（前身明愛專上）湯羅鳳賢社會科學院去年10月展開名為「內地來港探親雙程證人士工作意向和生活質素」的研究調查，共收集246份有效問卷。雙程證人士的問題包括就業機會(91.9%)、經濟困難(89.5%)、不適宜的居住環境(71.8%)、簽證問題(74.6%)、醫療問題(67.7%)和子女教育問題(59.3%)。逾七成人認為，這些問題對他們生活的影響重大。

研究指出，由於雙程人士無法合法就業，他們及其家庭的生活質量和經濟狀況受到嚴重影響。85.1%受訪者屬於無本港居留權的家庭，生活處於赤貧狀況；57.7%的家庭必須依靠有身份證家庭成員的社會福利生活，顯示這些家庭面臨的經濟壓力。這些家庭的月入為 6,632.74元，其中近八成住在劏房或板房。五分之一的家庭能獲得來自內地親友的經濟支持，但不足以滿足其基本生活需求。

身心健康平均分43.37　學者：情況到臨界點

負責調查的社科院心理學講師張凱媚表示，調查結果顯示，受訪者的身心健康平均得分為 43.37分，這分數低於平機會2020年調查中香港居民的45.12分平均心理健康得分，後者連續三年未能達到學者設定的52分及格門檻。她又指，受訪者身心狀況已到臨界點，必須要好好關注。

53歲的英姐是雙程證人士，與港人丈夫育有一名18歲兒子，她申請雙程證續13年以來反覆探望二人，暫居香港。其65歲丈夫去年3月確診末期肺癌，惟英姐不能在香港工作，令家庭使費上有負擔，只能靠丈夫的傷殘津貼過活。她表示，丈夫以前能夠工作，但目前「行都行唔到」、只能「等死」。

英姐沒申請單程證：已經無路行

她表示，自己很想工作、很想照顧家庭，惟有心無力，有人叫她申請「單程證」，但她不知道可以向誰求助，求助過又無結果，心態上覺得不會成功，心情已經「到咗盡頭」，打算放棄，「我唔放棄又點？都已經無路行。」

她以前每星期會給50元零用錢給兒子買東華三院的「10蚊餐」，惟兒子說「買杯水都無錢買」，對英姐發脾氣指「你畀到我幾多呢？」令她感到難過。她的訴求只是尋求一個一個工作機會，「（僱主）肯請我洗廁所都做。」

53歲的英姐現有一名18歲的小朋友，65歲的港人丈夫於去年3月確診末期肺癌。（余月明攝）

平姐兒子曾有自殺傾向

另一位40多歲的平姐亦是雙程證人士，現時獨自一人照顧分別中一、中二及中五的子女，住在天台屋。她希望可以有工作機會去改善生活、給子女更多學習及社交機會，「想補習，我又無得畀佢補習，我好內疚，唔知畀到咩佢。」她生病亦不敢去醫院，公立醫院收費令她「唔敢自己病」。她又透過，社工告知她的子女有自殺傾向，令其感內疚，幸好現時情況有改善。

她表示，「作為媽咪都想畀最好佢哋」，不想自己像個「廢人」般沒有工作，指如有工作機會，至少可以給予最基本的需要予子女，「做乜都可以⋯⋯做地盤我都有力氣。」

另外，調查問及雙程證人士對 「補充勞工優化計劃」存在甚麼問題，包括中介費太高（86.7%）、缺乏本地培訓 （75%）、中介選擇不明（66.1%）、持續的中介費用（64.9%）、解僱風險（64.9%）、及居住限制（52%）。

40多歲的平姐現時要獨自一人照顧分別中一、中二及中五的孩子。（余月明攝）

社協建議單程證每日配額要用盡

社協副主任施麗珊建議，政府應從人口政策角度，長遠規劃準移民、分隔單親和雙非組群，不需要等60歲，提早其批准來港。她表示，單程證每日150名額有剩餘情況下，平均每日批120名，證明仍有名額可批，讓分隔單親及雙非家庭按分隔時間長短酌情來港。

她又建議，政府宜改善「補充勞工優化計劃」，例如標準化在港設立申請點或提供可合法中介名單，公開申請渠道；彈性處理需要僱主提供宿舍的安排。社會援助方面，宜為內地來港照顧家人的雙程證人士提供支援服務，例如「一年多簽」應涵蓋所有需要在香港逗留照顧子女的雙程證父母，不論其配偶是否香港永久性居民，以及為内地來港照顧家人的變程證人士提供生活便利等。

根據內地當局的規定，持有《往來港澳通行證》，即「雙程證」的內地居民若有親屬在香港定居、長期居住、就學或就業，可申請探親簽注，每次可在港逗留不能超過90天。

財政預算案｜社協：無派一次性津貼紓困感失望　基層支援唔夠力社協調查指三成劏房戶被加租　六成業主無按電費單自訂收費清潔散工婦申職津搞足4個月　報社協會址作通訊被問是否擁業權調查揭六成基層工資難以應付生活　社協倡放寬職津申請門檻施政報告｜社協料三成劏房不符最低標準　基層：所有劏房都係劣質
社區組織協會