社協調查指雙程證人士身心健康告急　英姐為患癌夫：洗廁所都可以

社區組織協會與聖方濟各大學今日（10日）公布雙程證人士工作及生活進行問卷調查結果，受訪者自評身心健康的得分平均為43.37分，既不合格亦略低於平機會四年前的同類調查得分。負責調查的學者指出，受訪者身心狀況已到臨界點，必須要好好關注。



持雙程證訪港的英姐，有一位患末期肺癌的丈夫，她很希望可以留港工作、照顧家庭，惟心態上已偏向放棄，稱「我唔放棄又點？都已經無路行。」



九成受訪者有就業及經濟困難

社區組織協會聯同聖方濟各大學（前身明愛專上）湯羅鳳賢社會科學院去年10月展開名為「內地來港探親雙程證人士工作意向和生活質素」的研究調查，共收集246份有效問卷。雙程證人士的問題包括就業機會(91.9%)、經濟困難(89.5%)、不適宜的居住環境(71.8%)、簽證問題(74.6%)、醫療問題(67.7%)和子女教育問題(59.3%)。逾七成人認為，這些問題對他們生活的影響重大。

研究指出，由於雙程人士無法合法就業，他們及其家庭的生活質量和經濟狀況受到嚴重影響。85.1%受訪者屬於無本港居留權的家庭，生活處於赤貧狀況；57.7%的家庭必須依靠有身份證家庭成員的社會福利生活，顯示這些家庭面臨的經濟壓力。這些家庭的月入為 6,632.74元，其中近八成住在劏房或板房。五分之一的家庭能獲得來自內地親友的經濟支持，但不足以滿足其基本生活需求。

身心健康平均分43.37 學者：情況到臨界點

負責調查的社科院心理學講師張凱媚表示，調查結果顯示，受訪者的身心健康平均得分為 43.37分，這分數低於平機會2020年調查中香港居民的45.12分平均心理健康得分，後者連續三年未能達到學者設定的52分及格門檻。她又指，受訪者身心狀況已到臨界點，必須要好好關注。

53歲的英姐是雙程證人士，與港人丈夫育有一名18歲兒子，她申請雙程證續13年以來反覆探望二人，暫居香港。其65歲丈夫去年3月確診末期肺癌，惟英姐不能在香港工作，令家庭使費上有負擔，只能靠丈夫的傷殘津貼過活。她表示，丈夫以前能夠工作，但目前「行都行唔到」、只能「等死」。

英姐沒申請單程證：已經無路行

她表示，自己很想工作、很想照顧家庭，惟有心無力，有人叫她申請「單程證」，但她不知道可以向誰求助，求助過又無結果，心態上覺得不會成功，心情已經「到咗盡頭」，打算放棄，「我唔放棄又點？都已經無路行。」

她以前每星期會給50元零用錢給兒子買東華三院的「10蚊餐」，惟兒子說「買杯水都無錢買」，對英姐發脾氣指「你畀到我幾多呢？」令她感到難過。她的訴求只是尋求一個一個工作機會，「（僱主）肯請我洗廁所都做。」

53歲的英姐現有一名18歲的小朋友，65歲的港人丈夫於去年3月確診末期肺癌。（余月明攝）

平姐兒子曾有自殺傾向

另一位40多歲的平姐亦是雙程證人士，現時獨自一人照顧分別中一、中二及中五的子女，住在天台屋。她希望可以有工作機會去改善生活、給子女更多學習及社交機會，「想補習，我又無得畀佢補習，我好內疚，唔知畀到咩佢。」她生病亦不敢去醫院，公立醫院收費令她「唔敢自己病」。她又透過，社工告知她的子女有自殺傾向，令其感內疚，幸好現時情況有改善。

她表示，「作為媽咪都想畀最好佢哋」，不想自己像個「廢人」般沒有工作，指如有工作機會，至少可以給予最基本的需要予子女，「做乜都可以⋯⋯做地盤我都有力氣。」

另外，調查問及雙程證人士對 「補充勞工優化計劃」存在甚麼問題，包括中介費太高（86.7%）、缺乏本地培訓 （75%）、中介選擇不明（66.1%）、持續的中介費用（64.9%）、解僱風險（64.9%）、及居住限制（52%）。

40多歲的平姐現時要獨自一人照顧分別中一、中二及中五的孩子。（余月明攝）

社協建議單程證每日配額要用盡

社協副主任施麗珊建議，政府應從人口政策角度，長遠規劃準移民、分隔單親和雙非組群，不需要等60歲，提早其批准來港。她表示，單程證每日150名額有剩餘情況下，平均每日批120名，證明仍有名額可批，讓分隔單親及雙非家庭按分隔時間長短酌情來港。

她又建議，政府宜改善「補充勞工優化計劃」，例如標準化在港設立申請點或提供可合法中介名單，公開申請渠道；彈性處理需要僱主提供宿舍的安排。社會援助方面，宜為內地來港照顧家人的雙程證人士提供支援服務，例如「一年多簽」應涵蓋所有需要在香港逗留照顧子女的雙程證父母，不論其配偶是否香港永久性居民，以及為内地來港照顧家人的變程證人士提供生活便利等。

根據內地當局的規定，持有《往來港澳通行證》，即「雙程證」的內地居民若有親屬在香港定居、長期居住、就學或就業，可申請探親簽注，每次可在港逗留不能超過90天。