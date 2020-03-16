【01周報社論】疫情蔓延全球 　要合作不要對抗

新型冠狀病毒肺炎疫情最近呈現此消彼長之態：中國疫情趨向平穩，中國以外則大爆發，截至3月14日，確診個案超過6.3萬宗，其中意大利、伊朗、韓國的情況特別嚴峻，更差的情況恐怕還未到來。面對這個影響超過120國的公共衞生危機，當務之急不是紛爭，而應加強合作、科學應對，避免更大的不幸發生。可惜我們卻在過程中看到兩種失焦，第一是「各家自掃門前雪」，第二是有政客在危機關頭依舊炒作意識形態偏見，包括糾纏於中國和西方體制孰優孰劣的問題。兩種失焦均導致合作變得困難，令抗疫工作受到不必要阻擾。

最近，很多事情都令人沮喪：在個人層面，早前有新加坡華人在英國遇襲，相信是因為施襲者把疫情擴散歸咎於中國所致，香港亦有「黃店」拒絕招待說普通話的顧客，冠冕堂皇的理由是防疫；在國際層面，政府之間互相詰難，為自身防疫抗疫不力找替罪羊。港大微生物學系講座教授袁國勇早前預測疫情「可能不會完結」，這是一個及時的警示。抗疫路上各自為戰或針鋒相對都是不健康的，只會令「可能不會完結」更易成為現實。

「病毒跨越國界」、「病毒是人類公敵」都是老掉牙的道理，但要把認知化作具體行動確實並不容易，除了講求個人護理，更需多邊合作。在世衞已經宣布疫情「大流行」的當下，如果我們依然故我，那麼人類勢將難以克服今次面臨的共同危機，難道要到「攬炒」成為現實才懂得後悔？

無可否認的是，疫情的影響將會非常廣泛，各國餐飲業、零售業、旅遊業肯定首當其衝，投資活動相信亦會大幅減少。經濟合作暨發展組織（OECD）在3月初發布《全球經濟展望報告》，把2020年全球經濟增速預期由疫情爆發前的2.9%下調至2.4%，又警告假如疫情持續時間更長、強度更大，今年增長率可能進一步降至1.5%。另一方面，近日環球股市暴挫，這些都提醒我們，遏止病毒蔓延已是刻不容緩。

「黃店」光榮冰室最近拒絕招待說普通話的顧客引起風波。（資料圖片／蔡正邦攝）

歐美政府失理性 各國抗疫欠隊形

美國、英國、加拿大的央行最近先後宣布減息，以刺激經濟，站在紓緩疫情的角度來看，這些短期舉措是必要的。但我們要追問，這樣就足夠了嗎？

種種迹象顯示，不少國家的表現遠遠未如人意，連「隊形」也欠奉，遑論讓人看到疫後重建的希望。最近輿論熱議美國何時失陷，原因在於這個超級大國雖然擁有一流醫護人才和醫療資源，但防疫政策一團糟。疫情初期，特朗普就以政治凌駕科學，不斷批評傳媒和民主黨炒作。掉以輕心的結果就是疫情一發不可收拾，如今就連美國疾病管制與預防中心（CDC）總監亦承認，部份流感死亡病人實際上是死於新冠肺炎，反映當地疫情較原先預計的還要嚴重。

令人不齒的是，特朗普不斷卸責—他上周宣布限制26個《神根公約》國家旅客入境美國時，一味指責歐洲旅客在美國「播毒」，在企圖掩蓋自身無能之餘，對歐洲盟友的苦況欠缺起碼的諒解，完全不懂得同舟共濟之道。

香港人習慣了「西方比較理性」、「歐美防疫水平比較高」等說法，但相關國家在這次疫情管理上的拙劣表現，完全打破這些迷思。難道不是嗎？病毒開始肆虐歐洲之際，由於意大利政府反應過慢，加上人民欠缺保持適當社交距離、多為別人設想的意識，最終釀成大禍，變相加劇病毒向其他歐洲國家傳播；而一直被視為歐盟龍頭的德國亦有一些自私行為，包括攔截一輛駛往瑞士、載有24萬個口罩的貨車，招致瑞士政府抗議—這就不免叫人反思，為什麼作為多邊合作典範的歐盟會在應對今次危機時手忙腳亂，喪失冷靜應對的本領？

美國總統特朗普。（資料圖片／美聯社）

孤島心態要不得 單打獨鬥行不通

凡此種種都彰顯各國具備站在同一陣線克服挑戰的常識。事實上，當今世界早已在政治、經濟、文化等方面高度融合，單打獨鬥顯然行不通。

隨着疫情擴散，愈來愈多人把「沒有人是孤島」這句話掛在嘴邊，只是許多人心裏明白，卻不願意實踐—疫情初期有人推動充滿民族主義色彩的議程，美國商務部長羅斯便曾表明，疫情在中國擴散對美國有利，因為有助就業職位回流美國。姑勿論上述言論無視雙方經貿早已高度融合、「中美脫鈎」根本不具操作性的現實，如今美國也已淪為疫區，倘若美方官員執迷不悔地推動貿易戰議程，延續過往三年的戰略摩擦，必然妨礙國際社會採取共同策略應對疫情，到頭來只會「攬炒」。

事情本來無須如此，只要敞開心胸便可，但要做到並不容易。疫情在中美博弈的大背景下偶然發生，因而不幸地滲入意識形態之爭。最明顯的例子莫過於《華爾街日報》早前發布題為《中國是真正的亞洲病夫》的評論文章，西方和香港部份輿論亦宣揚「如果中國是民主政體便不會這樣」之類的論調，把抗疫工作上綱上線。事實卻是，美國在2009年也阻止不了「豬流感」於當地爆發，反映上述論調根本站不住腳。而更令人扼腕的是，類似爭議只會導致各國在抗疫時分心。真正值得提倡的，反而是中日那種「山川異域、風月同天」的互助精神。

日本漢語水平考試HSK事務局物資包裝上寫有「山川異域，風月同天」字樣。（網絡圖片）

互相扶持滅病毒 人類命運共同體

中國領導人當初提出「人類命運共同體」時，許多人不以為然，認為只是政治宣傳，有人甚至在武漢「淪陷」後對這個說法百般嘲諷。但鐵一般的事實證明，疫情蔓延對各國構成的威脅是真實的，必須合力應對。各界應以寬廣的目光看問題，少些紛爭和對抗，多些合作和扶持。在個人層面，族群歧視應該杜絕；在國家層面，除了互贈物資、交流資訊，以及派遣專家組協助抗疫等「指定動作」外，各國領袖應該做得更多。

我們樂見G20財長和央行行長在上周一致同意，使用所有可行的政策工具應對疫情，但我們不希望這只是立場宣示，希望各國能夠積極協調，推出實質、有力的措施挽救經濟。只有這樣，國際社會才不至於在抗疫之戰中節節敗退。

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