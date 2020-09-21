【01周報社論】日本換相意義不大　放下「國際線」幻想

日本自民黨上周一（9月14日）投票決定安倍晉三卸任後的總裁人選，結果不出外界所料，由被稱為安倍左右手的原內閣官房長官菅義偉當選，並在上周三（9月16日）獲日皇任命為新首相。國際社會關注「後安倍時代」日本何去何從，作為與兩邊政經關係均千絲萬縷的全球主要國家之一，日本如何站位，必然對愈演愈烈的中美角力帶來影響。一些香港抗爭者便期望「親中」的安倍下台後，新首相可以推動針對北京的「國際線」發展。然而，這只是不切實際的想像。日本首相座上雖然換了人，但對日本施政及外交難以帶來重大改變，菅義偉充其量只是「安倍2.0」。基於現實，日本將繼續在維持美日關係的「安保主義」與推動中日穩定外交關係之間努力平衡，不會輕易將籌碼單押在一邊上。香港社會也需要正確了解國際政治的現實，才能更好地理解自身的位置和角色。

日本是港人最常前往的旅遊目的地之一，坊間不少人更喜用「返鄉下」來形容遊日，以示跟日本的密切關係。香港確實有很多熟悉日本語言文化的人，談及日本，香港有不少人看似頭頭是道，然而，這不表示港人對日本政治有充分了解，有的政治評論更只是捕風捉影。例如安倍晉三第二次組閣期間，中日關係解凍，若非因為新冠肺炎疫情爆發，國家主席習近平今年更計劃到日本國事訪問，安倍於是被標籤成「親中」首相。也因如此，才有了安倍下台後，繼任人可能會一改「親中」路線的想像。

這種討論從一開始就是錯誤的。安倍是何許人？他是保守派系清和政策研究會（細田派）的政客，乃屬於以主張《美日安保條約》為日本國際關係重心的親美派系。一些人只看到他任內改善了中日關係，卻看不到他同時在日美貿易上對美國唯命是從，甚至被美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）爆料指他因為「夠聽話」，而成為美國總統特朗普最喜歡的外國首腦。

美國前國家安全顧問博爾頓爆料指安倍因為「夠聽話」，而成為美國總統特朗普最喜歡的外國首腦。 （路透社）

安倍個人亦不見得「親中」。他執政初年，中日在釣魚台及東海利益等問題上仍然有諸多爭論，關係不見得有多好；卸任首相才三天，便馬上參拜了中日關係上最敏感的靖國神社。這樣，安倍任內雖然改善了中日關係，但不能天真地以為其個人取向是「親中」的。

日本尋求與中國改善關係，並非出於某個派系、某位首相的想法，而是反映了中國國力發展已到達日本沒有辦法繼續忽視的程度。日本的國際地位本來就處於相當微妙的位置。一方面，日本在「美日安保」下經歷了安定繁榮的美好時光，國內的保守勢力始終堅持「安保主義」路線才是維持日本穩定的最佳選擇；另一方面，日本的地緣局勢令其不得不跟中國、俄羅斯等與美國完全不同的國家打交道。中國並非當年的蘇聯，中國在崛起過程中與世界經濟高度融合，而非建立陣營自我封閉。中日在經濟上的關係便相當緊密，雖然兩國之間有沉重的歷史包袱，又有民調顯示多數日本人對中國沒有好感，卻難以否認經貿聯繫為兩國構築了巨大的共同利益。

常言道「外交是內政的延伸」，日本盡力避免在中美之間選邊站，也是以自身利益出發。中日關係在安倍執政期間有所改善，究其原因，只是因為美國單極霸權退潮的國際格局使然，又豈是安倍個人取向可以解釋？

（路透社／資料圖片）

後安倍時代未開啟 菅義偉難突破框架

安倍晉三於上月底宣布辭任後，很多評論馬上對其繼任人作出預測，並圍繞個別候選人的背景和發言討論日本今後的內外政策取向。然而，這些分析方法縱然為現今西方政壇常用，放在日本政治脈絡下卻往往如「丈二金剛摸不着頭腦」。安倍於2012年重新拜相之前，日本幾乎是「一年一相」，雖然首相變更如此頻繁，卻未見日本的內政外交有太大變化，這足以說明以首相人選去思考日本是不得其法。

安倍力推菅義偉，其中一個原因是後者並沒有明顯的派系背景，較易為自民黨內各派系所接受。當然，對於政治抱負未酬卻因身體原因而不得不離任的安倍而言，這樣缺乏後台的接班人也更易操控成為「傀儡」。早在選舉之前，政界消息已指安倍推舉菅義偉繼任，得到安倍所屬的細田派，以及麻生派、二階派、竹下派等自民黨內主要派系的支持。投票結果證明此說非虛，菅義偉盡得幾派支持。菅義偉當選總裁後公布人事改動，麻生太郎留任為副首相兼財相、二階俊博續任自民黨幹事長充當「管家」，這些黨內巨頭儼然是安倍留下來的「後見人」（日語的顧命大臣），反映派閥格局沒有根本變化。菅義偉本人也強調，其施政的基礎方針將以延續安倍時代為主，顯然是默認了自己只是「另一個安倍」。故此，雖然安倍辭任首相，但真正的「後安倍時代」並沒有開啟。

比較引人注目的是，有明顯右翼背景的安倍胞弟岸信夫新入閣擔任防衛大臣。由於岸信夫是台日「親交」的代表性人物，香港的抗爭派以至於台灣的獨派對其擔任防衛大臣雀躍非常，認為這代表日本將打「台灣牌」，中日關係將急速降溫。中方在岸信夫入閣後發聲明稱希望日本尊重「一中」原則，似乎印證了這種觀察。

無疑，岸信夫的往績的確會令北京有所顧慮，但也毋須過分解讀。從自民黨的往例可見，防衛大臣的位置一向由親美「安保主義」派系主導，近年更主要是在清和政策研究會（細田派）與宏池會（岸田派、谷垣派）之間流轉。岸信夫是安倍所屬的細田派人物，更是安倍胞弟，在「分餅仔」操作中得到防衛大臣一職，與其說代表日本對台政策將有重大變化，毋寧視之為派系分配的習慣。事實上，安倍政府幾任防衛大臣中如稻田朋美、中谷元和小野寺五典等都是對華強硬派，卻不見得使中日關係有太大變化。

岸信夫是台日「親交」的代表性人物。（蔡英文Twitter）

抗爭派須看懂時局 放棄不切實際幻想

世界大國之一的日本也要在中美之間力求左右逢源，對於香港人而言，更應該明白的是對政治現實要有實質的認知。日本在中美角力之間不會加入中方陣營，但也不想與中國為敵，這是難以撼動的格局。菅義偉早就表示，其外交路線會繼承安倍與中國穩定相處的方針。儘管一些右翼日本政客會在《港區國安法》等香港問題上造文章，甚至認為《港區國安法》將打擊香港的國際金融中心地位，建議推動日本發展金融中心取而代之，但都是為了撈取自己在日本國內的政治資本。日本政客斷不會為一些香港人的想像認真出謀獻策，更不會為他們犧牲任何利益。

港人雖然經常自恃於香港的國際都市形象，但對國際政經形勢若然一知半解，只是投射主觀期望，哪怕香港有再多的外國人居住生活，都難以達到真正的「國際性」。一些香港抗爭派期望安倍下台後，日本便會協助美國圍堵中國，或成為他們所謂「國際線」的助力，最終只會是空想一場。一些人自以為看通了國際時局，亂搞「國際線」抗爭，以為這樣足以改變中國與世界的關係，但連對日本這麼鄰近又為港人熟悉的國家，都搞不清楚其政治環境，實在令人搖頭嘆息。更可惜的是，這種一廂情願的政治操作，到頭來只是枉做小人，反會使中央對香港民主派更為猜忌，愈發收緊對港政策。港人要發展出一個合乎香港乃至國家利益的「國際線」，首先得放下幻想，先對「國際」的本質有更深入的了解。

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