中國閱兵．社論｜在戰勝日回首叩問：假如抗戰沒有勝利

這是一個我們不願、不敢、但又必須在歷史長廊中回首叩問的假設。假如，那場犧牲了兩千萬名中華兒女、持續了十四年的浴血奮戰，最終迎來的不是1945年的勝利光景，而是我們的徹底失敗——那麼，今天的中國，會是什麼模樣？今天的世界，會是怎樣格局？今天的香港，又將身處何方？2025年9月3日，在首都北京舉行的紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，不僅是一場和平的慶典或實力的展示，更是一聲橫跨八十載時空的回答：它告訴了全人類，這個曾經走到亡國滅種深淵邊緣的民族，如何一步步走到世界舞台的中央；它也告訴了全世界，這個浴火重生而又自強不息的文明，將為紛繁雜亂的動盪世界，帶來怎樣的和平願景與秩序思考。



假如沒有勝利

文明將被攔腰斬斷

假如沒有勝利，歷史將由侵略者書寫。作為亞洲主戰場，我們十四年的抗爭，將被扭曲為不自量力的「暴亂」；我們兩千萬人的犧牲，將被貶斥為阻礙「王道樂土」的「代價」；而那虛偽殘暴的「大東亞共榮圈」謊言，將會印在教科書上，成為奴化我們子孫後代的「真理」。

更加不堪設想的，是中華五千年的文明傳承，將被攔腰斬斷。我們的語言會被改造，我們的文字會被限制，我們的文化思想，從孔孟老莊到唐詩宋詞，都將在系統性的文化清洗中被邊緣化，最終淪為博物館中的獵奇標本。正如日本曾在台灣推行「皇民化運動」、在東北建立「偽滿洲國」等殖民實驗一樣，那種對民族精神的閹割和文明記憶的置換，將在整個華夏大地上演。

幸而，我們戰勝了，我們贏得了書寫自己歷史的權利！但長久以來，西方主導的二戰敘事，多數集中強調美英角色，並且把諾曼第登陸、中途島海戰等視為戰事的決定性轉捩點；但對於傷亡人數最為慘重的中國和蘇俄的犧牲和貢獻，則較少著墨。這或許是基於自身視角的歷史印記，卻充斥着「冷戰」色彩的政治隔閡與認知偏見，有意無意地忽略了東方戰場的戰略價值。可是，如果沒有中國作為抗擊日本軍國主義的中流砥柱，長期牽制日軍的主要兵力、打亂日德合謀的戰略企圖；如果沒有中國作為盟軍的重要後方基地，長期為盟國提供大量戰略物資和軍事情報——如果沒有這些如果，他們又怎樣赢得勝利？

因此，今天我們理直氣壯地舉辦紀念抗戰勝利80周年閱兵，正是要以國家的最高儀式，銘記歷史事實、捍衛歷史正義：中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。

假如沒有勝利

世界將回「叢林法則」

假如沒有勝利，法西斯主義與軍國主義的幽靈將會籠罩整個亞洲，並極有可能與納粹德國的「新秩序」連成一片；屆時，世界將墮入一個以種族優劣、武力強弱來劃分人類等級的黑暗時代，而我們今天所遵循的、以《聯合國憲章》的宗旨和原則為基礎的國際關係準則根本不會出現，取而代之的將是赤裸裸的「強權即真理」的「叢林法則」。

我們避開了那個可怕的結果，但在今天這個看似太平卻又暗流湧動的平行時空裏回望就會發現，二戰後在「雅爾塔體系」下建立所謂「美利堅治世」，正在另一種形式踐行那套充滿霸權主義的叢林法則。從冷戰鐵幕到古巴導彈危機，從朝鮮戰爭、越南戰爭到近年來的阿富汗、伊拉克戰爭，再到在世界各地遙控策動的「顏色革命」與代理人戰爭——這套由美國主導的國際秩序，寫滿了戰爭、干預與顛覆；而這種建立在排他性軍事同盟和意識形態對抗基礎上的「和平」，正是當今世界動盪不寧的根源。

美國霸權給世界帶來的問題不絕於此。2008年美國次貸危機席捲全球，暴露其監管體制的過時；曠日持久的「反恐戰爭」，最終以倉皇撤兵畫下狼狽的句點；新冠疫情的防疫失控，將其治理失敗展現得淋漓盡致；國會山莊的暴亂，揭穿了「民主燈塔」的虛偽；對等關稅的荒謬，對全球貿易、金融乃至以美元為中心的貨幣兌換體系造成災難性的打擊。與此同時，以中國為代表的一大批新興市場國家和發展中國家群體性崛起，可見那個單極獨霸的世界正在瓦解，一個更多元、更均衡、更公正的全球新格局正在孕育。

今天中國閱兵所展現的，不只是我們擁有強大的國防實力，更是我們能夠打造以「和平發展合作共贏」為核心的「新型國際關係」的戰略支撐。這份力量，是我們能夠平視世界、與各國平等對話的底氣所在，是我們能夠對任何外部干涉和單邊制裁說「不」的實力保障；而我們不只有能力捍衛自己的發展道路，也有能力為世界提供一個完全不同於「叢林法則」的和平選擇。

「中方願同各方一道，勇擔大義、篤行大道。」——閱兵前夕，國家主席習近平提出《全球治理倡議》，承諾推動構建更加公正合理的全球治理體系、攜手邁向人類命運共同體。這些年來，他已針對全球發展困境提出多項公共產品：2021年的《全球發展倡議》直指全球發展不均，主張共同「做大蛋糕」而非「爭搶存量」，為廣大發展中國家實現現代化提供了新的可能；2023年的《全球安全倡議》挑戰了冷戰式的集團對抗安全觀，主張共同、綜合、合作、可持續的安全，強調一國的安全不能建立在別國的不安全之上，地區安全不能靠強化軍事集團來保障；2024年的《全球文明倡議》有力駁斥「文明衝突論」，提倡尊重世界文明多樣性，強調「文明只有姹紫嫣紅之別、絕無高低優劣之分」，主張以文明交流超越文明隔閡、文明互鑑超越文明衝突、文明包容超越文明優越；今年的《全球治理倡議》統合了上述理念，主張堅持真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系；重申各國無論大小、強弱、貧富，都應該在全球治理當中得到平等參與、平等決策、平等收益；呼籲全球以合作姿態共同應對氣候變化、公共衛生、人工智能安全等世界性挑戰。

假如沒有勝利

香港將成永遠奴隸

假如沒有勝利，民族復興無從談起，「一國兩制」更是癡人說夢。沒有國家主權的根基，就不可能有後續的工業化建設，不可能有「兩彈一星」的時代功勳，不可能有「改革開放」的卓越實踐，不可能有今天成為世界第二大經濟體的發展奇蹟，更不可能有目前正在引領全球智能革命的巨大成就。香港的命運又將如何？在三年零八個月的黑暗歲月後，將會徹底淪為日本軍國主義的殖民重地，而香港市民也將成為被大和民族持續剝削和奴役的二等公民。

香港今天的繁榮與穩定，完全建立在國家的發展與強盛之上。可是，在過去很長一段時間裏，香港社會對於抗戰歷史的認知，普遍存在一種疏離感和模糊感，有些人甚至深陷「歷史虛無主義」迷思。

在長達156年的殖民統治時期，港英政府刻意割裂香港與中國的歷史聯結，淡化國族認同，例如把香港的抗日歷程描繪為獨立於中國抗戰的自身苦難，又把香港的經濟騰飛完全歸功於殖民者建立的與西方世界接軌的制度性優勢，使得香港人的國族認同越來越模糊。更加遺憾的是，即使回歸之後，這種錯誤的歷史認知並沒有被撥亂反正，導致一些人以「國際視野」為名，擁抱西方中心論的二戰史觀，對國家隆重紀念抗戰勝利的活動抱持冷感甚至嘲諷；還有一些人被意識形態偏見所裹挾，對「中國人」這一與生俱來的身份產生動搖甚至排斥。

因此，這場閱兵，對於香港社會而言，不應只是一場遠在北京的盛典，更應該是一次深刻的反省：如何跳出殖民史觀的桎梏，重新定義香港自身的價值？如何在全球治理失序的變局當中，更好助力國家推動全球治理、重構國際秩序、促進文明互鑑？

在戰勝80周年紀念日回首叩問：「假如抗戰沒有勝利.....」答案就在天安門城樓下行進的隊列裏，在十四億中國人民的奮鬥裏，在我們對於民族復興的堅定不移裏：十四年抗戰不屈，兩千萬同胞不朽，八十年自強不息——我們是中國人：不忘歷史，捍衛和平。