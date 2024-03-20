牛仔布手袋熱門度不輸真皮袋！$900起CELINE、Gucci等易搭款推薦

牛仔布手袋推薦2024｜繼Y2K的熱潮，再經歷沉穩莊重的美德拉和老錢風，今季時尚不難發現對中性的重視，設計較隨性和具線條感，當中由第二次世界大戰興起的牛仔布，更重投各位的懷抱。除了牛仔服飾單品，近年不少品牌都推出牛仔布手袋，而且部分價錢更高於真皮，足見受歡迎程度。以下介紹11款好看易襯的牛仔布手袋，可打造出不同感覺的街頭時尚。



牛仔布手袋推薦1. LONGCHAMP Le Pliage Collection XS Belt Bag HK$1,250

大部分女生的衣櫥裡，都會有LONGCHAMP的帆布袋，而這款一貫示來的外型，綴以馬術騎師的輪廓圖案，散發活力動感。手袋以小腰包設計，可以斜揹展示隨性，非常適合日常的悠閒穿搭。

牛仔布手袋推薦2024｜LONGCHAMP Le Pliage Collection XS Belt Bag (LONGCHAMP官網)

牛仔布手袋推薦2. American Vintage Tote Bag Yopday HK$900

從今年的時裝周可見，不少人開始轉用大袋，款式較為實用，而且能夠修飾身形。這款大袋色調較深，加上稍微的洗水設計，更顯出質感，予人中性型格的魅力。袋身偏大，因此收納量一定超多，非常實方便。

牛仔布手袋推薦2024｜American Vintage Tote Bag Yopday (American Vintage官網)

牛仔布手袋推薦3. Michael Kors Empire Medium Frayed Denim Chain-Link Pochette HK$2,600

設計俐落整齊的Michael Kors，也有牛仔布手袋的款式，以簡單方便的腋下袋設計，糅合牛仔、碎布和金屬元素，締造出復古搖滾的味道，而整齊的格紋圖案，更顯出優雅感，不妨配搭迷你裙，打造可鹽可甜的魅力。

牛仔布手袋推薦2024｜Michael Kors Empire Medium Frayed Denim Chain-Link Pochette (Michael Kors官網)

牛仔布手袋推薦4. COACH Willow Tote HK$3,950

簡單經典的手袋款，或是日常穿搭的優雅之選。COACH手袋一向予人中性魅力，不論男女都可配搭。這款亦是一樣，底部呈長方形，袋側則疊住縫起，搭以經典的橙黃色縫線，打造出簡練的魅力。

牛仔布手袋推薦2024｜COACH Willow Tote (COACH官網)

牛仔布手袋推薦5. Balenciaga Women’s Crush XS Chain Bag Quilted Denim in Black HK$16,500

近年不少品牌手袋，都會強調曲線美學，而這款在2022年冬季面世的Balenciaga的Crush手袋，轉以深藍色牛仔布的材質，配合斜紋縫線，打造出微皺褶的優雅感，而稍為的膨脹感，亦添可愛味道。銀色鏈帶以紐紋設計，以提升復古搖滾感覺，足以看出品牌對細節的重視。

牛仔布手袋推薦2024｜Balenciaga Women’s Crush XS Chain Bag Quilted Denim in Black (Balenciaga官網)

牛仔布手袋推薦6. FENDI Fendigraphy 小型淺藍色牛仔布手袋 HK$20,500

品牌其中一款標誌手袋，便是Fendigraphy，以可愛圓滑的Hobo外形，配搭短手帶，手攜時盡顯甜美活力。而底部的橫線和金屬標誌，更顯低調的奢華魅力。手袋在牛仔布上，印上滿版的FENDI Mirror主題圖案，感範充滿復古氛圍。

牛仔布手袋推薦2024｜FENDI Fendigraphy 小型淺藍色牛仔布手袋 (FENDI官網)

牛仔布手袋推薦7. CELINE 通體TRIOMPHE牛仔布及牛皮革AVA手袋 HK$15,000

深受不少年輕人喜愛的CELINE，同樣為Hobo手袋，以品牌經典的設計，結合印滿凱旋門標誌的牛仔布，以及濃郁的深藍及焦糖啡色，充滿法式優雅的悠閒時尚。

牛仔布手袋推薦2024｜CELINE 通體TRIOMPHE牛仔布及牛皮革AVA手袋 (CELINE官網)

牛仔布手袋推薦8. Gucci Ophidia GG 小型肩揹袋 HK$16,700

今季Gucci為Ophidia帶來創新演變，特別引入全新物料，以淡綠色的GG牛仔布製成。手袋予人清新柔和的氣息，無論印花圖案、鏈帶和金屬標誌，都帶有啞緻感覺，更顯出低調知性的魅力，是個非常有少女感的款式。

牛仔布手袋推薦2024｜Gucci Ophidia GG 小型肩揹袋 (Gucci官網)

牛仔布手袋推薦9. Louis Vuitton Nano Speedy HK$20,700

手袋設計經典時尚，並在前方配有散子包，感覺更為實用和時尚魅力。牛仔布使用有機棉製作，經過石洗處理，連帶monogram也有柔焦感覺，可以平衡粗獷感覺，打造出甜辣mix的悠閒風格。

牛仔布手袋推薦2024｜Louis Vuitton Nano Speedy (Louis Vuitton官網)

牛仔布手袋推薦10. CHANEL Hobo Handbag Washed Denim & Gold-Tone Metal Blue HK$40,200

CHANEL的牛仔手袋款，有時比皮革款更難求！這個手袋更以流暢的圓角，締造甜美感覺，結合金屬鏈帶及雙C標誌，展現出復古奢華感覺。牛仔布特別經過漸變的洗水處理，配合格紋縫線，締造品牌獨有的魅力，而前方的小口袋，看來有點像「百寶袋」，感覺非常可愛。

牛仔布手袋推薦2024｜CHANEL Hobo Handbag Washed Denim & Gold-Tone Metal Blue (CHANEL官網)

牛仔布手袋推薦11. Dior Lady D-Joy 藍色大型藤格紋圖案牛仔布中碼手袋 HK$39,500

最新的Lady Dior款式之一，將經典設計拉長，成為D-Joy的外形，展現出細長的可愛感。這次更加特別配搭天藍色的牛仔布，感覺柔和優雅，甚有小公主的感覺。