結婚首飾推薦｜為婚紗配上寓意圓滿珍珠耳環 CHANEL、Chaumet高貴

【結婚首飾｜婚紗珠寶】每位新娘在婚禮大日子當中，除了會換上一襲漂亮的白紗外，身上的珠寶首飾和婚鞋都很重要！而一對動人的耳環能為整體婚紗造型升華不少，其中許多新娘都選擇寓意著「圓滿」的珍珠耳環，不僅有著美好的祝福外，還能增添高貴優雅氣息。這次《01女生》為大家集合了多個品牌不容錯過的珠寶，包括CHANEL、Dior、Chaumet等，讓大家找出最心動的珍珠耳環！



婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦1. CHANEL 飾釘耳環 HKD 7,100；吊墜耳環 HKD 12,400

CHANEL的珠寶設計一直都是高貴奢華，當中有不少都運用了珍珠元素。像是大方簡約的方形飾釘耳環，以閃爍的方框包裹著珍珠和品牌標誌性的雙C標誌，很適合優雅知性的新娘。另一款是以花形呈現的吊墜耳環，是以4顆粉紅色水晶組成花瓣，珍珠則是花蕊，垂墜著品牌標誌性的雙C標誌及一顆珍珠，充滿著浪漫氣息。

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦1. CHANEL 飾釘耳環 HKD 7,100（CHANEL官網）

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦1. CHANEL 吊墜耳環 HKD 12,400（CHANEL官網）

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦2. Dior Tribales 耳環 HK$4,900

Dior的耳環款式，由高貴優雅到充滿少女感都能找到。其中Dior Tribales 耳環，以經典的樹脂珍珠配以1顆天藍色玻璃凸圓形寶石，上面還綴有品牌經典的CD標誌，而四周鑲以精緻的白色樹脂珍珠，可說是將品牌的經典風格演繹的淋漓盡致。除了天藍色寶石款外，還有另一款是以一顆飾有CD標誌的淺粉紅色凸圓形切割玻璃，配上一圈粉紅色水晶，更顯夢幻動人，也是很適合婚禮上配戴。

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦2. Dior Tribales 耳環 HK$4,900（Dior官網）

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦2. Dior Tribales 耳環 HK$4,900（Dior官網）

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦3. Chaumet JOSÉPHINE AIGRETTE耳環 HK$28,200

Chaumet是不少新人會選擇的訂婚戒指或結婚戒指的品牌，但其它的珠寶亦是很適合搭配婚紗。其中JOSÉPHINE AIGRETTE耳環是向Chaumet運用珍珠的傳統致敬，將將晶瑩璀璨的鑽石與散發溫潤光澤的珍珠巧妙結合。品牌採用冠冕設計，將經典鷺羽「V」字造型融入當中，營造出高貴典雅氣質，十分適合用作搭配不同的婚紗造型。

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦3. Chaumet JOSÉPHINE AIGRETTE耳環 HK$28,200（Chaumet官網）

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦4. GUCCI INTERLOCKING G珍珠耳環 HK$6,700

喜歡典雅復古風格的女生，就不能錯過GUCCI的INTERLOCKING G珍珠耳環。耳環以浮雕珠寶為靈感，以復古金色金屬包裹著閃爍水晶及白色樹脂珍珠，款式典雅，很適合配搭文藝復興風的婚紗。

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦4. GUCCI INTERLOCKING G珍珠耳環 HK$6,700（GUCCI官網）

婚紗珠寶｜珍珠耳環推薦5. Tiffany & Co. 珍珠與鑽石耳環

Tiffany & Co. 亦有一系列的「新娘及婚禮耳環」，讓新娘在人生最重要的大日子當中，更加的閃爍動人。而當中的這款結合珍珠與鑽石的耳環，採用特殊切工組合設計，展露獨一無二的浪漫情懷，除了飾有耀目炫光的鑽石外，品牌更採用典雅動人的南洋養殖珍珠，很適合浪漫的婚紗造型。