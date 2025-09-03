名牌太陽眼鏡推薦｜防曬必備時尚單品！$2,100起入手LV、CHANEL

名牌太陽眼鏡推薦2025｜夏日做足防曬功夫！特別是脆弱的眼周肌膚，需要好好保護才能延緩眼紋出現。除了使用防曬產品，亦可透過更簡單直接的物理防曬方式 —— 太陽眼鏡，來抵禦紫外線侵害。太陽眼鏡還能充當時尚單品，為造型增添型格魅力，以下精選名牌太陽眼鏡，無論鏡片或設計都有著品牌格調，非常適合在外出旅遊度假時佩戴。



名牌太陽眼鏡推薦1. Saint Laurent SL 851 Medium Havana and Grey HK$2,690

糅合今季大熱的玳瑁圖案，Saint Laurent太陽眼鏡以大型鏡框襯搭幼身鏡臂，展現出對比的趣味，而且有效視覺上顯小臉，打造出好看的面部輪廓。眼鏡能夠抵禦UVA及UVB，減少陽光刺眼的不適感。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜Saint Laurent SL 851 Medium Havana and Grey (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦2. Chloé Charms Sunglasses HK$4,700

富可愛感的款式設計！Chloé太陽眼鏡以銀色金屬框，加上圓潤的打磨和輪廓，締造出可愛甜美的氛圍。鏡臂扣有菠蘿和香蕉的吊飾，看來趣緻和具玩味，適合時下的年輕人時尚。而啡色漸進鏡片亦能配合膚色，展現出和諧自然感覺。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜Chloé Charms Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦3. Burberry Tubular 格紋圓框太陽眼鏡 HK$2,100

Burberry太陽眼鏡在意大利製造，專為亞洲人而設計，有效修飾小臉，而暗灰色鏡片亦具防刮花和防紫外線的效果。鏡臂採用醋酸纖維製作，飾有Burberry格紋，並印有Burberry字樣，以締造輕奢的感覺。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜Burberry Tubular 格紋圓框太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦4. Dior DiorCannage S1U HK$4,000

一般太陽眼鏡的細節位，都會在於鏡臂的圖形和設計。Dior最新太陽眼精緻鐫刻Cannage藤格紋圖案和CD 標誌，締造出品牌獨有的甜美優雅風格，配以紫色漸變粉紅色鏡片，戴上後更展少女氣息。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜Dior DiorCannage S1U (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦5. CHANEL Square Sunglasses HK$3,600

結合品牌經典設計，運用金屬皮革編織，打造出典雅的味道，同時展現精緻時尚。眼鏡框採用大面積方形設計，可以遮住面部，視覺上塑造小臉效果，而鏡片更具過濾UV作用，可以阻隔UVA及UVB照射。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜CHANEL Square Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦6. GUCCI Round Frame Sunglasses

適合面形較長的人，鏡框採用粗框圓形，有效改善面部比例，同時較暗沉的酒紅色，不僅展現出艷麗和精神活力，而且容易襯搭。眼鏡側面的鏡臂同樣採用粗身設計，有效遮住雙眼，並修飾面形。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜GUCCI Round Frame Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦7. Louis Vuitton LV Aura Square 太陽眼鏡 HK$3,650

採用特大方形鏡框，旁邊綴有Monogram花卉圖案，有效修飾面形，同時展現精緻奢華的氛圍，配搭漸變色鏡片，締造具層次的時尚活力。重點在於鏡臂位置，色調柔和透明，金色金屬芯線綴有精緻的Monogram鐫刻圖案，以及LV Initials的金屬標誌圖案，看來充滿魅力。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜Louis Vuitton LV Aura Square 太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦8. Gentle Monster Lolang T1 HK$2,500

可以摺疊的太陽眼鏡設計，更容易收納於袋中。圖案採用通透的琥珀色調，配搭橢圓鏡框及粉紅鏡片，打造出型格優雅的復古時尚。鏡框上方及鏡臂都設有金屬配件，締造出典雅華麗的感覺。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜Gentle Monster Lolang T1 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦9. Miu Miu Miu Ombre 太陽眼鏡 HK$4,350

運用優美曲線打造特大尺寸和不規則的金屬鏡框，配搭正方形啡色鏡片，展示出復古和活力的時尚玩味。眼鏡突顯硬朗的雙鼻樑架設計，鼻墊可以調較，打造舒適的感覺，加上鏡片採用漸進設計，能夠防護UVA及UVB，時尚和實用兼備。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜Miu Miu Miu Ombre 太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦10. Valentino Rectangular Acetate Frame HK$6,100

採用復古的長方形鏡框設計，加上粗身設計更顯強烈的感覺，而胚修飾面部輪廓，讓焦點落在雙眼位置。鏡臂綴有特VLOGO圖案，更展精緻和奢華的魅力。

名牌太陽眼鏡推薦2025｜Valentino Rectangular Acetate Frame (品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式

名牌太陽眼鏡2024款式｜GUCCI 特別版圓形太陽眼鏡

近年流行幼框眼鏡，這款結合顯小臉的啡色鏡片，打造出經典復古的魅力。太陽眼鏡適合大部分面形，加上簡約設計，能夠襯搭不同風格，而眼片側的位置，則刻有Interlocking G圖案，散發低調精緻魅力。

名牌太陽眼鏡2024款式｜GUCCI 特別版圓形太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式｜CHANEL Square Sunglasses HK$3,800

充滿簡約奢華的款式，在玫瑰金色鏡框內，加入綴以帶有圓點的透明框架，展現出細緻和獨特個性。眼鏡片以大型為主，可以修飾面形，色調亦以兩截色，締造出個性品味。

名牌太陽眼鏡2024款式｜CHANEL Square Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式｜Gentle Monster DADA 黑色貓眼板材太陽眼鏡 HK$2,650

以黑色醋酸纖維闊框配搭同色鏡片，兩側綴以3顆金屬柳釘，營造出不一樣的感覺。這款眼框外形是韓國近期大熱款式，特別散發Y2K的知性和型格感覺，而且適合小臉女生穿戴。

名牌太陽眼鏡2024款式｜Gentle Monster DADA 黑色貓眼板材太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式｜Miu Miu Runway太陽眼鏡 HK$4,550

帶有前衛及未來感的款式設計，以無鏡框的彎形鏡片設計，締造出中性型格魅力。鏡片側面亦特別加上大型的金屬標誌，與幼鏡臂形成對比感，予人活力玩味，配搭低飽和度色鏡片，帶有神秘的魅力。

名牌太陽眼鏡2024款式｜Miu Miu Runway太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式｜DIESEL 0dl1003太陽眼鏡 US$250（約HK$1,953）

帶有中性型格魅力的DIESEL，太陽眼鏡片特別以懸浮設計，與鏡框之間設有罅隙，側面更塗有鮮艷色調，展現出活力玩味。鏡框亦以銀色設計，締造工業風感覺，以增添型格不羈的氣勢。

名牌太陽眼鏡2024款式｜DIESEL 0dl1003太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式｜LOEWE Square Slim Sunglasses HK$2,600

太陽眼鏡以簡單的方形為主，並在兩側特別加厚，有顯小臉的效果，配搭黑色鏡片，展現出型格魅力。鏡臂綴有品牌標誌，簡單得來，亦帶奢華感，非常適合襯搭吊帶白裙或黑衫等，以散發出品牌的簡約美學。

名牌太陽眼鏡2024款式｜LOEWE Square Slim Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式｜Valentino V-Stud Hexagonal Titanium Frame HK$6,600

以八角幾何圖形作鏡框，兩側綴以標誌性的stud立體圖案，締造出立體玩味，加上粉紅色鏡片，打造輕奢魅力。太陽眼鏡設計傾向復古風格，並以幼框展現出文青味道，非常適合作提亮造型的單品。

名牌太陽眼鏡2024款式｜Valentino V-Stud Hexagonal Titanium Frame (品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式｜Louis Vuitton My Monogram Fame Rectangle 太陽眼鏡 HK$4,050

經典簡單設計之一，鏡臂飾有標誌monogram圖案，鏡框亦設有尖花，展現出奢華感覺，加上鏡框圖形有修面效果，有顯小臉的感覺。眼鏡能夠100%遮蔽紫外線，減少雙眼的疲倦感，同時遮擋色斑形成。

名牌太陽眼鏡2024款式｜Louis Vuitton My Monogram Fame Rectangle 太陽眼鏡 （品牌官網)

名牌太陽眼鏡2024款式｜Chloé Aly 太陽眼鏡 HK$3,300

以較大的烏蠅眼框為主要，配合漸進式眼鏡片，締造出生甜美復古魅力。眼鏡片以酒紅色襯搭金色，締造出華麗氣場，同時充滿優雅魅力。配帶時別具玩味。