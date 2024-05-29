名牌太陽眼鏡推薦｜防曬必備時尚單品！$2,600起入手LOEWE、GUCCI

名牌太陽眼鏡推薦2024｜夏日做足防曬功夫！特別是脆弱的眼周肌膚，需要好好保護才能延緩眼紋出現。除了使用防曬產品，亦可透過更簡單直接的物理防曬方式 —— 太陽眼鏡，來抵禦紫外線侵害。太陽眼鏡還能充當時尚單品，為造型增添型格魅力，以下精選7款名牌太陽眼鏡，無論鏡片或設計都有著品牌格調，非常適合在外出旅遊度假時佩戴。



名牌太陽眼鏡推薦1. GUCCI 特別版圓形太陽眼鏡 HK$3,520

近年流行幼框眼鏡，這款結合顯小臉的啡色鏡片，打造出經典復古的魅力。太陽眼鏡適合大部分面形，加上簡約設計，能夠襯搭不同風格，而眼片側的位置，則刻有Interlocking G圖案，散發低調精緻魅力。

名牌太陽眼鏡推薦1. GUCCI 特別版圓形太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦2. Dior DiorCannage S1U HK$4,000

一般太陽眼鏡的細節位，都會在於鏡臂的圖形和設計。Dior最新太陽眼精緻鐫刻Cannage藤格紋圖案和CD 標誌，締造出品牌獨有的甜美優雅風格，配以紫色漸變粉紅色鏡片，戴上後更展少女氣息。

名牌太陽眼鏡推薦2. Dior DiorCannage S1U (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦3. CHANEL Square Sunglasses HK$3,800

充滿簡約奢華的款式，在玫瑰金色鏡框內，加入綴以帶有圓點的透明框架，展現出細緻和獨特個性。眼鏡片以大型為主，可以修飾面形，色調亦以兩截色，締造出個性品味。

名牌太陽眼鏡推薦3. CHANEL Square Sunglasses (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦4. Gentle Monster DADA 黑色貓眼板材太陽眼鏡 HK$2,650

以黑色醋酸纖維闊框配搭同色鏡片，兩側綴以3顆金屬柳釘，營造出不一樣的感覺。這款眼框外形是韓國近期大熱款式，特別散發Y2K的知性和型格感覺，而且適合小臉女生穿戴。

名牌太陽眼鏡推薦4. Gentle Monster DADA 黑色貓眼板材太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦5. Miu Miu Runway太陽眼鏡 HK$4,550

帶有前衛及未來感的款式設計，以無鏡框的彎形鏡片設計，締造出中性型格魅力。鏡片側面亦特別加上大型的金屬標誌，與幼鏡臂形成對比感，予人活力玩味，配搭低飽和度色鏡片，帶有神秘的魅力。

名牌太陽眼鏡推薦5. Miu Miu Runway太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦6. DIESEL 0dl1003太陽眼鏡 US$250（約HK$1,953）

帶有中性型格魅力的DIESEL，太陽眼鏡片特別以懸浮設計，與鏡框之間設有罅隙，側面更塗有鮮艷色調，展現出活力玩味。鏡框亦以銀色設計，締造工業風感覺，以增添型格不羈的氣勢。

名牌太陽眼鏡推薦6. DIESEL 0dl1003太陽眼鏡 (品牌官網)

名牌太陽眼鏡推薦7. LOEWE Square Slim Sunglasses HK$2,600

太陽眼鏡以簡單的方形為主，並在兩側特別加厚，有顯小臉的效果，配搭黑色鏡片，展現出型格魅力。鏡臂綴有品牌標誌，簡單得來，亦帶奢華感，非常適合襯搭吊帶白裙或黑衫等，以散發出品牌的簡約美學。